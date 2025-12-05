Суд косвенно обвинил Минобороны в падении самолета на жилой дом в Ейске
Суд признал Министерство обороны РФ ответственным за выплаты семье, пострадавшей в результате падения самолета Су-34 в Ейске в октябре 2022 года
3 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что Краснодарский краевой суд установил дополнительную (субсидарную) ответственность Минобороны РФ по делу о компенсации семье одной из погибших при падении бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске.
Первая инстанция постановила взыскать деньги только с ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». Апелляция признала, что Минобороны должно отвечать по обязательствам подведомственных структур.
Таким образом, ведомству придется заплатить компенсацию в случае недостатка средств у ответчика.
Напомним, 17 октября 2022 года в Ейске на улице Коммунистической, 20/1 на жилой дом упал сверхзвуковой бомбардировщик СУ-34. При крушении погибли 16 человек, еще около 50 получили ожоги и травмы.
После крушения СУ-34 беременная женщина оказалась в больнице с отравлением угарным газом, а ее дочь получила травмы ног. От Минобороны пострадавшие потребовали компенсации по 1 млн рублей каждой. Суд определил по 500 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, Ейску в Краснодарском крае выделили около 1 млн рублей. Это деньги для трех жильцов дома, пострадавшего от падения самолета Су-34.
