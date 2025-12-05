Суд косвенно обвинил Минобороны в падении самолета на жилой дом в Ейске

Суд признал Министерство обороны РФ ответственным за выплаты семье, пострадавшей в результате падения самолета Су-34 в Ейске в октябре 2022 года

3 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что Краснодарский краевой суд установил дополнительную (субсидарную) ответственность Минобороны РФ по делу о компенсации семье одной из погибших при падении бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске.

Первая инстанция постановила взыскать деньги только с ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». Апелляция признала, что Минобороны должно отвечать по обязательствам подведомственных структур.

Таким образом, ведомству придется заплатить компенсацию в случае недостатка средств у ответчика.