В Краснодарском крае первые зимние выходные пройдут без осадков

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 6-7 декабря. В регионе прогнозируют ночные морозы и туман, без осадков

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 6 и 7 декабря будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. В южной половине края местами возможен туман. Ветер слабый, днем и вечером порывы усилятся до 12-14 м/с, в отдельных районах — до 15-20 м/с.

Засуха, дефицит воды и отток туристов: Экологи рассказали, как изменится климат Краснодарского края через 25 лет

Температура воздуха в регионе ночью — от -1 °С до 4 °С, днем потеплеет до 10 °С. В горах ночью мороз окрепнет до -6 °С, днем — от -1 °С до 4 °С.



На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, но без осадков. Местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, в отдельных районах — 19-24 м/с. Температура воздуха ночью — 5-10 °С, днем воздух прогреется до 15 °С.



В Краснодаре в выходные тоже осадков не предвидится. Температура воздуха ночью — 1-3 °С, днем — 9 °С.