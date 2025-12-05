В Краснодарском крае первые зимние выходные пройдут без осадков

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 6-7 декабря. В регионе прогнозируют ночные морозы и туман, без осадков

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 6 и 7 декабря будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. В южной половине края местами возможен туман. Ветер слабый, днем и вечером порывы усилятся до 12-14 м/с, в отдельных районах — до 15-20 м/с.

Засуха, дефицит воды и отток туристов:

Температура воздуха в регионе ночью — от -1 °С до 4 °С, днем потеплеет до 10 °С. В горах ночью мороз окрепнет до -6 °С, днем — от -1 °С до 4 °С. 

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, но без осадков. Местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, в отдельных районах — 19-24 м/с. Температура воздуха ночью — 5-10 °С, днем воздух прогреется до 15 °С.

В Краснодаре в выходные тоже осадков не предвидится. Температура воздуха ночью — 1-3 °С, днем — 9 °С.

Ранее Юга.ру писали, как в Краснодарском крае в конце ноября прошли аномально жаркие выходные.

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

Пользователи Краснодарского края не могут зайти в «Госуслуги» без Max
У экс-главы Верховного суда Адыгеи изымают активы еще на 5,4 млрд рублей
«Это наш долг перед нашими бойцами». Губернатор заявил, что решение по храму в Юбилейном микрорайоне Краснодара уже принято
В Краснодарском крае первые зимние выходные пройдут без осадков
Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о сложностях с получением жизненно важных лекарств
«Домклик», охранная система, онлайн-кинотеатр. Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета

Лента новостей

Говорит НейроКондратьев
Вчера, 13:45
Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект
Зловещая Долина
3 декабря, 18:00
Зловещая Долина
Что квартирный скандал с известной певицей говорит о гражданском обществе России
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
3 декабря, 15:30
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Где будут растить будущую элиту (и почему туда уже очередь из родителей)

Реклама на сайте