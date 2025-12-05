В Чечне БПЛА атаковали башню «Грозный-Сити», произошел взрыв — СМИ

СМИ сообщают о попадании беспилотника в высотный комплекс «Грозный-Сити». Официальной информации об этом нет

5 декабря телеграм-канал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что утром в столице Чечни в одной из башен комплекса «Грозный-Сити» прогремел взрыв. По данным СМИ, здание атаковал беспилотник.



В соцсетях начали распространяться фото и видео происшествия. На кадрах виден поврежденный фасад одной из башен, а внутри — пожар. Власти региона информацию никак не комментировали.

Помимо этого, аэропорт Грозного приостановил обслуживание рейсов около 6:00. Всего за ночь и утро 11 воздушных гаваней сообщили о приостановке работы — в том числе аэрохабы Махачкалы, Магаса и Владикавказа. На момент публикации ограничения на прием и выпуск самолетов сняли.



По данным Минобороны России, за ночь 5 декабря над российскими регионами сбили 41 беспилотник. В сообщении ведомства Чечня не упоминалась.



Напомним, что «Грозный-Сити» претендовал на размещение на новой 500-рублевой купюре. Кадыров предложил разыграть айфон среди тех, кто проголосует за комплекс. Из-за скандала, вызванного накруткой голосов, Банк России отменил голосование.

Комплекс из семи небоскребов находится в столице Чечни в центре Грозного на проспекте имени Ахмата Кадырова. Он включает жилые дома, офисы, отель, рестораны и торговые центры.