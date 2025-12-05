В Чечне БПЛА атаковали башню «Грозный-Сити», произошел взрыв — СМИ

Чечня

Распечатать

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

СМИ сообщают о попадании беспилотника в высотный комплекс «Грозный-Сити». Официальной информации об этом нет

5 декабря телеграм-канал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что утром в столице Чечни в одной из башен комплекса «Грозный-Сити» прогремел взрыв. По данным СМИ, здание атаковал беспилотник.

В соцсетях начали распространяться фото и видео происшествия. На кадрах виден поврежденный фасад одной из башен, а внутри — пожар. Власти региона информацию никак не комментировали.

«Окна не являются предметом первой необходимости»:

Помимо этого, аэропорт Грозного приостановил обслуживание рейсов около 6:00. Всего за ночь и утро 11 воздушных гаваней сообщили о приостановке работы — в том числе аэрохабы Махачкалы, Магаса и Владикавказа. На момент публикации ограничения на прием и выпуск самолетов сняли.

По данным Минобороны России, за ночь 5 декабря над российскими регионами сбили 41 беспилотник. В сообщении ведомства Чечня не упоминалась.

Напомним, что «Грозный-Сити» претендовал на размещение на новой 500-рублевой купюре. Кадыров предложил разыграть айфон среди тех, кто проголосует за комплекс. Из-за скандала, вызванного накруткой голосов, Банк России отменил голосование.

Комплекс из семи небоскребов находится в столице Чечни в центре Грозного на проспекте имени Ахмата Кадырова. Он включает жилые дома, офисы, отель, рестораны и торговые центры.

Как писали Юга.ру, 5 декабря в морпорту Темрюка произошел пожар после атаки беспилотника. Работников эвакуировали.

Грозный Инфраструктура Происшествия СВО Чечня

Все материалы по теме:

Новости

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о сложностях с получением жизненно важных лекарств
«Домклик», охранная система, онлайн-кинотеатр. Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета
Суд косвенно обвинил Минобороны в падении самолета на жилой дом в Ейске
В Чечне БПЛА атаковали башню «Грозный-Сити», произошел взрыв — СМИ
В Краснодарском крае вырастут выплаты педагогам. Когда и на сколько?
В Сочи и Геленджике отменили новогодние салюты, а в Ростове-на-Дону продлили запрет на пиротехнику

Лента новостей

Говорит НейроКондратьев
Вчера, 13:45
Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект
Зловещая Долина
3 декабря, 18:00
Зловещая Долина
Что квартирный скандал с известной певицей говорит о гражданском обществе России
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
3 декабря, 15:30
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Где будут растить будущую элиту (и почему туда уже очередь из родителей)

Реклама на сайте