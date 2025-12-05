Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о сложностях с получением жизненно важных лекарств

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

Оперативный штаб Кубани назвал фейком информацию о том, что жителям региона придется ездить в Краснодар за получением жизненно важных препаратов

Предыстория. 4 декабря в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Краснодарском крае пациентам с аутоиммунными заболеваниями придется получать лекарства в Краснодаре, а не по месту жительства.

5 декабря оперативный штаб региона опроверг данную информацию. По информации Минздрава региона, жители продолжат получать генно-инженерные препараты по рецептам по месту жительства. Это касается пациентов с бронхиальной астмой, болезнью Крона, псориазом, ревматическими заболеваниями и другими.

За год в Туапсинском районе Кубани от ВИЧ умерли девять человек:

В оперштабе уточнили, что для определения тактики лечения и сопутствующих заболеваний, а также подбора новой схемы лечения жителей будут госпитализировать в межрайонные центры. Они находятся не только в Краснодаре, но и в Сочи, Новороссийске, Армавире и Ейске. 

Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодарском крае родители младенцев столкнулись с нехваткой прививки от ротавируса. 

Армавир Ейский район Здоровье Здравоохранение Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ Новороссийск Сочи

Новости

Пользователи Краснодарского края не могут зайти в «Госуслуги» без Max
У экс-главы Верховного суда Адыгеи изымают активы еще на 5,4 млрд рублей
«Это наш долг перед нашими бойцами». Губернатор заявил, что решение по храму в Юбилейном микрорайоне Краснодара уже принято
В Краснодарском крае первые зимние выходные пройдут без осадков
Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о сложностях с получением жизненно важных лекарств
«Домклик», охранная система, онлайн-кинотеатр. Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета

Лента новостей

Говорит НейроКондратьев
Вчера, 13:45
Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект
Зловещая Долина
3 декабря, 18:00
Зловещая Долина
Что квартирный скандал с известной певицей говорит о гражданском обществе России
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
3 декабря, 15:30
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Где будут растить будущую элиту (и почему туда уже очередь из родителей)

Реклама на сайте