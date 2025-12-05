Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о сложностях с получением жизненно важных лекарств
Оперативный штаб Кубани назвал фейком информацию о том, что жителям региона придется ездить в Краснодар за получением жизненно важных препаратов
Предыстория. 4 декабря в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Краснодарском крае пациентам с аутоиммунными заболеваниями придется получать лекарства в Краснодаре, а не по месту жительства.
5 декабря оперативный штаб региона опроверг данную информацию. По информации Минздрава региона, жители продолжат получать генно-инженерные препараты по рецептам по месту жительства. Это касается пациентов с бронхиальной астмой, болезнью Крона, псориазом, ревматическими заболеваниями и другими.
За год в Туапсинском районе Кубани от ВИЧ умерли девять человек:
В оперштабе уточнили, что для определения тактики лечения и сопутствующих заболеваний, а также подбора новой схемы лечения жителей будут госпитализировать в межрайонные центры. Они находятся не только в Краснодаре, но и в Сочи, Новороссийске, Армавире и Ейске.
Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодарском крае родители младенцев столкнулись с нехваткой прививки от ротавируса.