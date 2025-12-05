«Домклик», охранная система, онлайн-кинотеатр. Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета
В России снова расширили перечень ресурсов, доступных при отсутствии интернета
5 декабря пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила, что ведомство расширило так называемый «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета. На первом этапе в него вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи.
На втором — сайты государственных органов, Почты России, системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», некоторых СМИ, РЖД, навигатора 2ГИС, такси «Максим».
По данным Минцифры, на третьем этапе список дополнили социально значимыми сервисами ряда регионов и сайтами администраций некоторых субъектов РФ. При этом не уточняется, какими именно.
Интернет по фейсконтролю:
Также в перечень вошли сайты следующих ресурсов:
- Центробанка;
- операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
- платформы «Россия — страна возможностей»;
- информационной системы «Молодежь России» и студенческого проекта «Твой ход»;
- СМИ: «Известия», ТАСС;
- сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
- охранной системы «Цезарь Сателлит»;
- онлайн-кинотеатра «Окко».
Ранее власти Краснодарского края подали заявку на включение региональных сайтов в «белый список». В перечень, отправленный департаментом информации и связи региона, вошли портал государственных услуг и система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Кубани.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске запустили приложение, работающее без интернета. Оно объединяет карту укрытий, оповещения и памятки.