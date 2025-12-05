«Домклик», охранная система, онлайн-кинотеатр. Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета

В России снова расширили перечень ресурсов, доступных при отсутствии интернета

5 декабря пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила, что ведомство расширило так называемый «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета. На первом этапе в него вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи.

На втором — сайты государственных органов, Почты России, системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», некоторых СМИ, РЖД, навигатора 2ГИС, такси «Максим».

По данным Минцифры, на третьем этапе список дополнили социально значимыми сервисами ряда регионов и сайтами администраций некоторых субъектов РФ. При этом не уточняется, какими именно.