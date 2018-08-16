Краснодар еще 2,5 года будет жить без генплана

Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, когда в городе появится новый генплан

На брифинге для СМИ он заявил, что в сентябре 2018 года в городской бюджет поступят субсидии из края на разработку генплана. Осенью пройдут торги, на которых выберут подрядчика. Разработка плана займет 2,5 — 3 года.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Первышов говорил, что разработка нового генплана Краснодара займет 1,5 года. В последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году. Необходимость разработки нового документа связана в том числе с тем, что с того времени в Краснодар переехали порядка 600 тыс. человек, и теперь в городе больше миллиона жителей. Принятый документ должен быть актуален на протяжении последующих 30 лет.

Публичные слушания по изменению генплана Краснодара стартовали в ноябре 2016 года, но в итоге проект не приняли и отправили на доработку.