Застройщики со всей России обсудили многоквартирное строительство в Краснодаре
26 марта в Краснодаре прошла конференция для девелоперов юга России «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» от Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).
На мероприятии обсуждали комплексное развитие территорий (КРТ), тренды ипотеки, спроса и предложения на рынке новостроек.
По данным ЕРЗ.РФ, Краснодарский край возглавил пятерку регионов юга и Северного Кавказа по объемам строительства в рамках КРТ. В топ также вошли Адыгея, Ростовская и Астраханская области и Дагестан.
В 2024 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию больше 12 млн кв. метров таких территорий. Под комплексную застройку на Кубани потенциально подходят 38 участков. Общий градостроительный потенциал края — 13 млн кв. метров, из них 9,5 млн приходятся на жилые площади.
В Краснодаре построили новый жилой район:
На конференции организатор наградил застройщиков юга России — победителей и призеров градостроительного конкурса «Топ ЖК — 2024».
Один из призеров — краснодарский микрорайон Любимово — занял 2 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в городе Краснодар», набрав рекордное количество баллов по основным характеристикам.
Микрорайон Любимово автономен: на площади 61 га его благоустроили скверами, бульварами с велодорожками, стилобатами в каждом дворе. Ещё здесь есть памп-трек в 1000 кв. метров, собственный торговый центр, двухуровневые паркинги и социальные учреждения. Все дома и объекты на территории выполнены в едином архитектурном стиле.
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«Топ ЖК — 2024» определил лучшие жилые комплексы в России и отдельно в каждом из регионов. В этом году на это звание претендовали более 1,4 тыс. проектов 630 застройщиков. Новостройки в конкурсе оценивали по 133 параметрам: дворовые пространства, безопасность, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы, социальная инфраструктура, архитектура, фасады, среда для маломобильных граждан и другие. Большинство критериев оценки заимствовали из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.
В мае 2023-го новоселье отметили жильцы 16 квартала микрорайона «Любимово», в октябре — седьмого, а в декабре — пятого. Для жителей района улицы Кирилла Россинского ГК «ИНСИТИ» построила храм Святого Апостола Андрея Первозванного. Год назад там состоялось первое богослужение — освящение иконостаса, а 13 декабря прихожане отметили годовщину возведения храма и Андреев день.