Застройщики со всей России обсудили многоквартирное строительство в Краснодаре

На мероприятии обсуждали комплексное развитие территорий (КРТ), тренды ипотеки, спроса и предложения на рынке новостроек.

26 марта в Краснодаре прошла конференция для девелоперов юга России «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» от Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

По данным ЕРЗ.РФ, Краснодарский край возглавил пятерку регионов юга и Северного Кавказа по объемам строительства в рамках КРТ. В топ также вошли Адыгея, Ростовская и Астраханская области и Дагестан.

В 2024 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию больше 12 млн кв. метров таких территорий. Под комплексную застройку на Кубани потенциально подходят 38 участков. Общий градостроительный потенциал края — 13 млн кв. метров, из них 9,5 млн приходятся на жилые площади.