В декабре 2022 года в районе улицы Кирилла Россинского открылся храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного, построенный ГК «ИНСИТИ». В пасхальную неделю в храме на Адмиралтейском бульваре состоялось особое богослужение — освящение иконостаса.

Чин освящения совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. В своей проповеди он рассказал прихожанам о важности единения всех христиан: «Иконостас имеет глубокое символическое значение. Скрывая от взоров мирян происходящее в алтаре, он являет им небесную церковь. Таким образом, главное его назначение — напоминать молящимся, что в храме следует смотреть не столько на временное и человеческое (личность священника, отношения между людьми), сколько на вечное, небесное».

Как рассказывают в храме, на создание деревянного иконостаса ушло много времени и сил. Резьбу по дереву и написание икон выполнили профессиональные мастера по классической технологии в канонической манере. Первый ряд иконостаса украшают лики святых, а второй посвящен церковным праздникам и сюжетам из Евангелия. В центре иконостаса — Господь Вседержитель.

Освящение иконостаса в храме Святого Апостола Андрея Первозванного в Краснодаре © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Освящение иконостаса в храме Святого Апостола Андрея Первозванного в Краснодаре © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Настоятель храма, протоиерей Иоанн Воронов регулярно проводит духовные беседы и с теплотой отзывается о своих прихожанах. При храме работает воскресная школа для детей, в планах — открыть сестричество милосердия.

Директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин считает строительство храма и его безвозмездную передачу приходу важными событиями для компании: «Еще в тот момент, когда мы заложили первый камень, я знал, что наш храм совсем скоро наполнит сердца прихожан светом и надеждой на лучшее будущее. Отрадно видеть, как сюда приходят целыми семьями, приобщают к вере детей, помогают пожилым людям. Мы и дальше будем наблюдать за развитием и процветанием храма, участвовать в знаковых мероприятиях».

Ранее Юга.ру побывали в краснодарской церкви Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне и узнали, как работают краснодарские иконописцы.

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