В Краснодаре построили новый жилой район. Где он находится и как выглядит?

В августе рядом со знакомой всем краснодарцам станицей Елизаветинской построили «Новую Елизаветку». Ее территория занимает больше миллиона квадратных метров.

В Прикубанском округе Краснодара напротив станицы Елизаветинской (на противоположной стороне Елизаветинского шоссе). Район понравится тем, кто ищет тихое и просторное место со всеми центральными коммуникациями, при этом хочет иметь возможность быстро доехать в Краснодар.

На территории «Новой Елизаветки» уже сдали дома, таунхаусы и многоквартирные четырехэтажные дома.

Для детей построили детский сад на 350 мест, а в 2024 году сдадут школу на 616 мест в смену.

Микрорайон объединяют зелёные зоны с прогулочными аллеями, бульварами, детскими городками и спортивными площадками. Здесь есть площадка для воркаута, настольного тенниса, поля для командных игр с мячом и 4 км велодорожек.