В Краснодаре построили новый жилой район. Где он находится и как выглядит?

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  • «Новая Елизаветка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    «Новая Елизаветка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В августе рядом со знакомой всем краснодарцам станицей Елизаветинской построили «Новую Елизаветку». Ее территория занимает больше миллиона квадратных метров.

Юга.ру побывали в коттеджном поселке, который построила ГК «ИНСИТИ».

Где находится новый микрорайон?

В Прикубанском округе Краснодара напротив станицы Елизаветинской (на противоположной стороне Елизаветинского шоссе). Район понравится тем, кто ищет тихое и просторное место со всеми центральными коммуникациями, при этом хочет иметь возможность быстро доехать в Краснодар.

Что уже построили?

На территории «Новой Елизаветки» уже сдали дома, таунхаусы и многоквартирные четырехэтажные дома.

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Для детей построили детский сад на 350 мест, а в 2024 году сдадут школу на 616 мест в смену.

Микрорайон объединяют зелёные зоны с прогулочными аллеями, бульварами, детскими городками и спортивными площадками. Здесь есть площадка для воркаута, настольного тенниса, поля для командных игр с мячом и 4 км велодорожек.

  • «Новая Елизаветка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    «Новая Елизаветка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В Краснодаре сдали новостройки в микрорайоне «Любимово»:

Что еще появится на территории комплекса?

Украшение проекта — озеро, вокруг которого построят коммерческие и рекреационные объекты.

«Мы как строительная компания осознаем ответственность, которую несем перед обществом, и стремимся создавать не только качественные и функциональные жилые дома, но и улучшать городскую среду в целом. Покупателю всегда приятнее приобрести жилье на территории, где уже предусмотрена социальная инфраструктура, ландшафтное озеленение, установлены камеры видеонаблюдения, КПП на въезде», — отмечает директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

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