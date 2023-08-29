В Краснодаре построили новый жилой район. Где он находится и как выглядит?
В августе рядом со знакомой всем краснодарцам станицей Елизаветинской построили «Новую Елизаветку». Ее территория занимает больше миллиона квадратных метров.
Юга.ру побывали в коттеджном поселке, который построила ГК «ИНСИТИ».
Где находится новый микрорайон?
В Прикубанском округе Краснодара напротив станицы Елизаветинской (на противоположной стороне Елизаветинского шоссе). Район понравится тем, кто ищет тихое и просторное место со всеми центральными коммуникациями, при этом хочет иметь возможность быстро доехать в Краснодар.
Что уже построили?
На территории «Новой Елизаветки» уже сдали дома, таунхаусы и многоквартирные четырехэтажные дома.
Для детей построили детский сад на 350 мест, а в 2024 году сдадут школу на 616 мест в смену.
Микрорайон объединяют зелёные зоны с прогулочными аллеями, бульварами, детскими городками и спортивными площадками. Здесь есть площадка для воркаута, настольного тенниса, поля для командных игр с мячом и 4 км велодорожек.
В Краснодаре сдали новостройки в микрорайоне «Любимово»:
Что еще появится на территории комплекса?
Украшение проекта — озеро, вокруг которого построят коммерческие и рекреационные объекты.
«Мы как строительная компания осознаем ответственность, которую несем перед обществом, и стремимся создавать не только качественные и функциональные жилые дома, но и улучшать городскую среду в целом. Покупателю всегда приятнее приобрести жилье на территории, где уже предусмотрена социальная инфраструктура, ландшафтное озеленение, установлены камеры видеонаблюдения, КПП на въезде», — отмечает директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.