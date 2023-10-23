«Каждый новый житель — член семьи». В Краснодаре выдали ключи от квартир 7 квартала микрорайона «Любимово»

В Краснодаре в периметре улиц Кирилла Россинского, Батуринской и Семигорской собственники получили ключи от квартир в еще одном квартале микрорайона «Любимово» раньше заявленного срока. Квартал 7 — это две одноподъездные 24-этажные «свечки» на 230 квартир каждая.

Больше половины квартир в новом квартале уже проданы, причем по статистике покупатели все чаще выбирают жилье с ремонтом от застройщика.

На празднике в честь выдачи ключей новоселы принимали квартиры, знакомились с соседями, участвовали в развлекательной программе от застройщика ГК «ИНСИТИ». Хорошее настроение, конкурсы, песни, танцы и розыгрыш бытовой техники объединили всех жителей нового комплекса.

© Фото Евгения Резника, Юга.ру

На мероприятии были гости, сотрудники «ИНСИТИ», владельцы квартир со своими семьями и соседи из ближайших домов. Традиционную «красную ленточку» помогли перерезать дети новоселов.

Директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин отметил, что в компании давно принято выдавать ключи от готовых квартир раньше срока: «Для нас каждый новый житель микрорайона — это член семьи практически! Стараюсь всегда получать обратную связь от новоселов, что позволяет нашим объектам максимально соответствовать ожиданиям людей, их запросам».

Важное преимущество микрорайона — наличие социальной инфраструктуры. Дети могут ходить в садик и школу менее чем в 100 метрах от дома. Из квартала есть прямой выход на новый бульвар «Любимово» с аллеями, велодорожками, памп-треком и фонтаном. Парковая зона доступна для всех жителей микрорайона, здесь есть бесплатный Wi-Fi, станции для подзарядки гаджетов и детский эко-городок.

Это уже четвертый сданный в эксплуатацию жилой квартал. Всего в «Любимово» отметили новоселье уже более шести тысяч семей. Ещё один квартал достроят до конца года, а значит, еще больше краснодарцев смогут встретить Новый год в своих квартирах.