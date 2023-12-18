Новый год в своей квартире: краснодарцы получили ключи от жилья в микрорайоне «Любимово» раньше срока

В Краснодаре прошел праздник для новоселов еще одного — пятого — квартала микрорайона «Любимово».

Квартал 5 — это два дома на 920 квартир (всего). По традиции новые дома сдали раньше заявленного срока. 75% квартир уже проданы. По статистике, чаще всего покупатели выбирали жилье с ремонтом от застройщика.

Торжественная церемония выдачи ключей получилась яркой, танцевальной, вкусной и полной сюрпризов. На празднике новоселы принимали квартиры, знакомились с соседями, участвовали в развлекательной программе от застройщика, ГК «ИНСИТИ». Хорошее настроение, конкурсы, песни, танцы и розыгрыш бытовой техники объединили жителей нового квартала. Традиционную «красную ленточку» помогли перерезать дети из семей новоселов.

© Фото Евгения Резника, Юга.ру

© Фото Евгения Резника, Юга.ру

Директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин отметил, что в компании давно принято выдавать ключи от готовых квартир раньше срока: «Для нас каждый покупатель, каждый новый житель микрорайона — это практически член семьи! Стараюсь всегда получать обратную связь от новоселов, что позволяет нашим объектам максимально соответствовать ожиданиям людей, их запросам».

Важное преимущество микрорайона — наличие социальной инфраструктуры. Дети из вновь сданных новостроек будут ходить в сад и школу в менее чем 50 метрах от дома. Из квартала есть прямой выход на парковый бульвар «Любимово» с аллеями, велодорожками, памп-треком и фонтаном. Здесь работают бесплатный Wi-Fi, станции для подзарядки гаджетов и детский эко-городок.