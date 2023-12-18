Новый год в своей квартире: краснодарцы получили ключи от жилья в микрорайоне «Любимово» раньше срока
В Краснодаре прошел праздник для новоселов еще одного — пятого — квартала микрорайона «Любимово».
Квартал 5 — это два дома на 920 квартир (всего). По традиции новые дома сдали раньше заявленного срока. 75% квартир уже проданы. По статистике, чаще всего покупатели выбирали жилье с ремонтом от застройщика.
Торжественная церемония выдачи ключей получилась яркой, танцевальной, вкусной и полной сюрпризов. На празднике новоселы принимали квартиры, знакомились с соседями, участвовали в развлекательной программе от застройщика, ГК «ИНСИТИ». Хорошее настроение, конкурсы, песни, танцы и розыгрыш бытовой техники объединили жителей нового квартала. Традиционную «красную ленточку» помогли перерезать дети из семей новоселов.
Директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин отметил, что в компании давно принято выдавать ключи от готовых квартир раньше срока: «Для нас каждый покупатель, каждый новый житель микрорайона — это практически член семьи! Стараюсь всегда получать обратную связь от новоселов, что позволяет нашим объектам максимально соответствовать ожиданиям людей, их запросам».
Важное преимущество микрорайона — наличие социальной инфраструктуры. Дети из вновь сданных новостроек будут ходить в сад и школу в менее чем 50 метрах от дома. Из квартала есть прямой выход на парковый бульвар «Любимово» с аллеями, велодорожками, памп-треком и фонтаном. Здесь работают бесплатный Wi-Fi, станции для подзарядки гаджетов и детский эко-городок.
В мае 2023 года новоселье прошло в 16 квартале микрорайона «Любимово», а в октябре — в седьмом. Для жителей района улицы Кирилла Россинского ГК «ИНСИТИ» построила храм Святого Апостола Андрея Первозванного. Год назад там состоялось первое богослужение — освящение иконостаса, а 13 декабря прихожане отметили годовщину возведения храма и Андреев день.