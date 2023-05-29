27 мая в районе улицы Российской и поселка Плодородного состоялась торжественная церемония выдачи ключей от квартир в 16 квартале микрорайона «Любимово». Жилой квартал построили на полгода раньше заявленного срока.

Застройщик ГК «ИНСИТИ» устроил для жильцов красочный праздник с конкурсами, песнями, танцами и розыгрышем бытовой техники. Новоселы принимали квартиры, знакомились с соседями, участвовали в развлекательной программе.

Новоселье в Любимово © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

На мероприятии присутствовали гости, сотрудники «ИНСИТИ», новоселы и соседи из ближайших домов. «Красную ленточку» традиционно перерезал руководитель компании-застройщика вместе с детьми из семей новоселов.

Директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин отметил, что в компании давно принято выдавать ключи от готовых квартир раньше срока: «Для нас каждый покупатель, каждый новый житель микрорайона — это член семьи практически. Стараюсь всегда получать обратную связь, что позволяет максимально соответствовать ожиданиям людей, их запросам».

На прошлой неделе на территории комплекса торжественно открыли новый бульвар «Любимово» с аллеями, велодорожками, памп-треком и фонтаном. Зеленая зона доступна всем жителям микрорайона. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, станции для подзарядки гаджетов и детский городок.

Новоселье в Любимово © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Всего в новом квартале «Любимово» 1664 квартиры, а значит еще можно успеть обзавестись собственными квадратными метрами.