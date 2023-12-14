В краснодарском храме Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение. Фоторепортаж

13 декабря прихожане Андреевского храма в районе улицы Кирилла Россинского отметили сразу два праздника — день рождения любимого храма и День памяти Святого Апостола Андрея Первозванного. На торжестве собрались жители микрорайона «Любимово», воспитанники воскресной школы и представители группы компаний «ИНСИТИ».

Открытие и освящение храма прошло ровно год назад. Его возвел и безвозмездно передал приходу ГК «ИНСИТИ». Здание на Адмиралтейском бульваре, 6 площадью 700 кв. метров венчают 11 колоколов. Самый большой из них весит 700 кг. На деревянном иконостасе — 40 икон, выполненных лучшими мастерами страны. Это первый и единственный храм в Краснодаре, посвященный Андрею Первозванному — одному из апостолов, который, по преданию, проповедовал на русских землях «Слово о Христе». За 2023 год Андреевский храм стал настоящим центром духовной жизни в микрорайоне «Любимово».

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В краснодарском храме Андрея Первозванного освятили иконостас: Фоторепортаж

«Храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного — это первый храм, построенный нами в микрорайоне комплексной застройки. Для комфорта жителей «Любимово» предусмотрена вся необходимая инфраструктура, в шаговой доступности садики и школа, торговый центр, парковки, благоустроенный бульвар, кафе и магазины», — отмечает директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

За строительство храма и его безвозмездную передачу приходу Андрея Первозванного, Преосвященный Стефан, епископ Тихорецкий и Кореновский наградил руководителей ГК «ИНСИТИ» Романа Саркисова и Андрея Шадрина орденами князя Даниила Московского 3 степени, Оксану Саркисову — медалью «10-летие образования Кубанской митрополии», а Викторию Рябову — медалью преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру