В краснодарском храме Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение. Фоторепортаж
13 декабря прихожане Андреевского храма в районе улицы Кирилла Россинского отметили сразу два праздника — день рождения любимого храма и День памяти Святого Апостола Андрея Первозванного. На торжестве собрались жители микрорайона «Любимово», воспитанники воскресной школы и представители группы компаний «ИНСИТИ».
Открытие и освящение храма прошло ровно год назад. Его возвел и безвозмездно передал приходу ГК «ИНСИТИ». Здание на Адмиралтейском бульваре, 6 площадью 700 кв. метров венчают 11 колоколов. Самый большой из них весит 700 кг. На деревянном иконостасе — 40 икон, выполненных лучшими мастерами страны. Это первый и единственный храм в Краснодаре, посвященный Андрею Первозванному — одному из апостолов, который, по преданию, проповедовал на русских землях «Слово о Христе». За 2023 год Андреевский храм стал настоящим центром духовной жизни в микрорайоне «Любимово».
В краснодарском храме Андрея Первозванного освятили иконостас:
«Храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного — это первый храм, построенный нами в микрорайоне комплексной застройки. Для комфорта жителей «Любимово» предусмотрена вся необходимая инфраструктура, в шаговой доступности садики и школа, торговый центр, парковки, благоустроенный бульвар, кафе и магазины», — отмечает директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.
За строительство храма и его безвозмездную передачу приходу Андрея Первозванного, Преосвященный Стефан, епископ Тихорецкий и Кореновский наградил руководителей ГК «ИНСИТИ» Романа Саркисова и Андрея Шадрина орденами князя Даниила Московского 3 степени, Оксану Саркисову — медалью «10-летие образования Кубанской митрополии», а Викторию Рябову — медалью преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.
В своем обращении настоятель храма протоиерей Иоанн Воронов поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве и благоустройстве храма: «Я благодарю всех тех добрых людей, которые построили этот храм. Свидетельствую о том, что храм получился красивым, замечательным. Он построен в густонаселённом районе, где был необходим. Я уверен, что этот храм стал примером того, какие храмы нужно воздвигать».