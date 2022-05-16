Истории краснодарцев, которые построили бизнес, пережили пандемию и продолжают расти

21 апреля Альфа-Банк на открытии своего первого фиджитал-офиса в Краснодаре, наградил самых стойких и смелых кубанских предпринимателей. Подробный репортаж о новом формате отделений Альфа-Банка смотрите здесь. В 2022 году лауреатами премии Альфа-Банка для умных и свободных предпринимателей стали более 100 краснодарских компаний. Слоган премии и рекламной кампании — «Ты все делаешь не так. Продолжай!». Какие выгоды получают предприниматели в новом статусе и как происходит отбор — читайте тут.

Юга.ру выбрали истории краснодарцев, которые не спасовали перед трудностями и построили крепкий бизнес в столице Кубани. Наши герои прошли огонь, воду и пандемию, сохранили свое дело и продолжают расти.

© Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

© Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

© Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Виталий Яценко и Георгий Ксенадохов, «СМП-Склад»

— Мы работаем с 2015 года — уже семь лет, в команде у нас 23 человека: менеджеры, которые принимают заказы от клиентов, сборщики заказов, водители, закупщики.

«СМП-Склад» снабжает предприятия расходниками для ежедневной работы — упаковкой для доставки еды, салфетками, полотенцами, бумагой, химией для уборки, антисептиками, канцелярскими товарами.

© Фото Rawpixel, freepik.com

Наши клиенты — кафе, рестораны, муниципальные учреждения, медицинские предприятия, сети стоматологических клиник, отели. Большая их часть — сети краснодарских ресторанов, например Mandarin — Bellini, «Бастурма», «Балерина и Бифштекс», «Бумбараш» и др., «Суп Групп» — Funky Food, Holy Place и др., бар «Большая рыба».

Сейчас у нас больше тысячи постоянных клиентов, мы доставляем более 100 заказов в день. Поскольку наша специфика — снабжение предприятий, здесь нужны срочные доставки, поэтому в основном мы работаем по Краснодару и немного по краю. Заказы привозим в тот же день или на следующий — по этой причине расширяться по России очень сложно, но в планах у нас такое есть. Работаем и с маркетплейсами — OZON, Wildberries, «Яндексом».

Виталий и Георгий получают награду Альфа-Банка © Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Виталий Яценко и Георгий Ксенадохов на премии Альфа-Банка © Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

С чего все начиналось?

Пивные магазины, «Зеленый кот» и первый склад

— Раньше мы занимались пивными магазинами. Построили небольшую сеть «Станция» — пять своих магазинов и пять по франшизе. Но потом пивзаводы начали открывать свои точки — «Хадыжи», «Кроппиво» и т.д. Конкурировать с прямым производителем стало тяжело, и бизнес потихоньку угасал. К этому моменту мы уже открыли бар «Зеленый кот» — он до сих пор (уже девять лет) успешно работает в Краснодаре на улице 1 Мая.

Нам хотелось создать что-то надежное, чтобы это не выходило из моды, не портилось и было всегда актуальным. Как раз в то время для бара «Зеленый кот» мы закупали упаковку и хозсредства — отсюда и родилась эта идея. Мы открыли небольшой склад и наняли двух сотрудников. Первых клиентов нашли по звонкам — приезжали на встречи, предлагали продукцию.

Нам казалось, это здорово, но, к сожалению, все провалилось...

Ошибки и трудности

Зерновоз, гигиенические сиденья и локдаун

— Это было давно. Наш товарищ занимался продажей зерна и сказал, что доставка зерна — классная вещь. Мы втроем купили зерновоз — большой КамАЗ с прицепом. Это был полный провал — машина постоянно ломалась, а водителей не было.

Виталий Яценко на премии Альфа-Банка © Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Георгий Ксенадохов на премии Альфа-Банка © Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Второй провал случился уже в «СМП-Складе» — три года назад мы заказали из Китая большую партию сидений на унитаз со сменным покрытием. Правильно называется «Автоматический диспенсер смены туалетных покрытий». На сиденье есть кнопка и сенсор — при нажатии пленочное покрытие меняется на новое. Мы протестировали их у себя на баре — и всем «зашло».

Нам казалось, это здорово, но, к сожалению, все провалилось. Во-первых, бизнесу такое решение оказалось не по карману, во-вторых — это техническое устройство, оно требует обслуживания и периодически ломается. Еще с тех пор этих сидений у нас на складе осталось больше чем на миллион рублей. Офисы и бизнес-центры вдолгую их закупать не стали — в «Сити-центре» их сначала установили в клиентской уборной, но потом оставили лишь для внутреннего пользования.

Все обезумели и начали закупать ленту впрок, опасаясь, что уже на следующий день ее не будет. Спрос был просто колоссальный!

Сложным периодом была пандемия — наши клиенты первыми из бизнеса пострадали от локдауна. Поставки сократились примерно в пять раз. Но мы немного перестроились и нашли новые рынки сбыта и товары. В тот период все скупали антисептики, маски, средства защиты — повезло, что у нас они как раз были в запасе.

© Фото Igishevamaria, freepik.com

В это же время мы начали работать с маркетплейсами — продавать туда одноразовую посуду, химию. Сейчас там покупают около 20% продукции — для нас это существенный объем. В основном мы занимаемся оптом, а на маркетплейсах товар могут купить и частные клиенты.

Этот год тоже начался непросто. Мы работаем напрямую с производителями по всей России, но многие из них в феврале просто остановили продажи. Кассовая лента, например, подорожала раза в четыре. Некоторые поставщики говорили, что основное сырье, из которого она производится, — финское, а эта страна приостановила поставки в Россию. Все обезумели и начали закупать ее впрок, опасаясь, что уже на следующий день ее не будет. Спрос был просто колоссальный, и цены тут же взлетели.

Кроме того, поставщики отменили отсрочку платежей. Цепочка такая: мы берем товар с отсрочкой, продаем его клиентам — тоже с отсрочкой — и так далее. Если отсрочки нет, мы должны погасить задолженность в тот же день. При этом стоимость держалась буквально пару часов. Вместе со счетом на товары нам приходили письма с информацией, что цены действуют два часа. Если в течение этого времени его не оплатить, цена изменится. Кстати, в этом очень помогла опция овердрафта от Альфа-Банка — временный заем средств.

© Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

© Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Секрет успеха — Мы искренне любим своих клиентов. Это правда. И они, я надеюсь, это чувствуют. А еще мы очень благодарны нашим сотрудникам. Мы их ценим, любим и уважаем. Результат, которого мы добились, — это все благодаря им. Мы сохранили коллектив во время пандемии, а сейчас набираем новых ребят, пытаемся расширяться.

С Альфа-Банком «СМП-Склад» работает уже седьмой год, с самого своего открытия. Сейчас пользуемся зарплатными картами, расчетным счетом, овердрафтом. Когда перешли на Альфа-Банк, как будто на другую планету прилетели: не надо было больше носить с собой чековую книжку и стоять в очереди, как в других банках. У Альфы уже тогда было крутое приложение, которое работало и сильно упрощало жизнь.

Владимир Иванчев и Мария Белова, «ДарСталь»

Компания занимается оптово-розничной продажей металлопроката и сопутствующих строительных материалов из металла в Краснодаре и крае — трубы, балки, железные листы, металлопрофиль, трубопроводная арматура.

© Фото freepik, freepik.com

«ДарСталь» сегодня рассказывает Владимир Иванчев

— Наша компания работает с 2019 года — три года. Наши клиенты — застройщики и частные лица. Мы закупаем металл на Урале и локально в Краснодарском крае.

Выручка за 2021 год, по сравнению с 2020 годом, выросла на 36%, то есть почти втрое — с 25 до 69 млн рублей. Мы продвинулись за счет того, что у нас появились новые крупные клиенты. Сейчас наш ассортимент насчитывает больше 20 тыс. позиций.

Владимир Иванчев и Мария Белова на премии Альфа-Банка © Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

С чего все начиналось

— До создания «ДарСтали» я работал в бюджетной организации в области охраны труда и пожарной безопасности, а потом — в сфере проектов бурения. Знакомые занимались продажей металлопроката, поделились со мной опытом — и я открыл свою организацию. Сначала на предприятии работали три человека. Я занимался организационными моментами, а ребята — продажами. Сейчас нас двое, и мы занимаемся продажами вместе с Марией.

Ребята просто не видели смысла и интереса работать активно.

Альфа-банк еще на старте бизнеса выбрали как-то интуитивно. Самое важное для нас — очень быстро отправляются средства. Обычно переводы на счета поставщиков поступают через два-три, а то и четыре часа — для отгрузки товара это уже большой срок, а вот Альфа-Банку достаточно 15 минут. Вообще. пользуемся зарплатными картами, расчетным счетом, овердрафтом, раньше брали кредит. Плюс у банка очень удобное приложение.

Владимир Иванчев на премии Альфа-Банка © Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Мария Белова на премии Альфа-Банка © Фото Галины Богомоловой, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Ошибки и трудности Отдел продаж и пандемия

— Однажды мы пытались создать отдел продаж, но допустили много ошибок. Мы взяли на работу еще трех менеджеров, установили очень лояльную систему премий и не разработали никаких мотивационных сеток. В результате ребята просто не видели смысла и интереса работать активно, я ждал от них инициативы, но этого, конечно, не случилось. Мы проработали вместе какое-то время и разошлись. Это фатальная ошибка — процессами надо уметь управлять, а когда твои требования не систематизированы, это нереально.

В пандемию сбои в поставках были гораздо ощутимее, чем сейчас.

В феврале-марте резко подскочили цены, и поставки металла от поставщиков почти прекратились. Так как мы закупаем металл в России — на Урале и Кубани — логистика перевозок не изменилась. Металлургия у нас в стране развита достаточно хорошо, а наш ГОСТовский металл по сравнению с китайским гораздо лучше, но дороже по себестоимости.

В пандемию сбои в поставках были гораздо ощутимее, чем сейчас, когда многие просто «притихли» и перешли в режим ожидания.

Секрет успеха

— Конечно, хочется развиваться, зарабатывать, но это никак не должно отражаться на самой жизни. Я верю — все в любом случае будет хорошо!

Дмиитрий Иванов директор по малому бизнесу Альфа-Банка