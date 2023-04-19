Бизнес там, где вы. Как предпринимателю стать мобильнее и сэкономить на эквайринге

Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Мобильное приложение AlfaPOS от Альфа-Банка способно полностью заменить POS-терминал: чтобы принимать бесконтактные платежи, достаточно скачать и установить его на смартфон. Спустя почти 2 года после запуска AlfaPOS остается универсальным для рынка продуктом. Разбираемся в его возможностях и преимуществах.

AlfaPOS vs. терминал

Приложение AlfaPOS выполняет все функции обычного платежного терминала, но при этом имеет несколько важных плюсов:

  • терминалом может стать любой смартфон или планшет с NFC* на системе Android 9 и выше;
  • не нужно платить за аренду или покупку оборудования для эквайринга, ждать его установки;
  • клиенты при оплате не теряют свой кешбэк (в отличие от платежей через СБП);
  • банк взимает только комиссию от оборота (трат при неподдержании оборота нет);
  • принимать платежи можно где угодно не только с карт Visa, Mastercard, «Мир», но и с любых устройств с NFC (платежных стикеров, часов, смартфонов, браслетов, колец и пр.);
  • также доступна оплата по QR-коду через СБП.

* Near Field Communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия.

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Построили бизнес, пережили пандемию и продолжают расти:

AlfaPOS подходит всем

Мобильное приложение AlfaPOS подходит практически всем категориям бизнеса при обороте не более 2 млн рублей в месяц.

Обратить внимание на AlfaPOS стоит в первую очередь тем, кто только начинает свой бизнес. Помимо экономии на аренде/покупке оборудования, приложение позволяет принимать платежи сразу после его установки: не нужно тратить время на подключение терминала, разбираться в особенностях его эксплуатации, ждать привязки к расчетному счету.

«Полгода назад, когда мы открывались, лишних денег на терминал не было, поэтому решили для начала воспользоваться приложением от Альфа-Банка. И, как оказалось, решение было правильным: при дневном обороте в 20–30 тыс. рублей мы платим только небольшую комиссию за эквайринг. Само приложение очень удобное и понятное, разобрались в нем легко и быстро. Клиенты, кстати, часто интересуются — как это работает и что за банк», — рассказала владелица кафе в Краснодаре Светлана Вдовина.

Приложение пригодится и тем предпринимателям, у которых бизнес уже открыт в другом банке, но которые хотели бы подыскать более комфортные для себя условия. С помощью AlfaPOS они могут «безболезненно» протестировать работу с Альфа-Банком перед тем, как сделать выбор.

Приложение AlfaPOS соответствует требованиям безопасности платежных систем Visa, Mastercard и «Мир»: данные платежей передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на устройстве.

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

AlfaPOS решает

Нередко предприниматели сталкиваются с частными сложностями, разобраться с которыми без приостановки бизнеса можно только с помощью мобильного приложения AlfaPOS. Например, когда поставка оборудования для торгового эквайринга задерживается по тем или иным причинам, а платежи принимать нужно «уже сейчас». Или терминал перестал работать, а заявка на ремонт или замену отрабатывается в течение приемлемого срока.

«Попробовать AlfaPOS предложил сотрудник, и мне стало интересно. Оказалось, действительно простое и удобное приложение. Основным у нас остается POS-терминал, потому что до сих пор иногда попадаются карты, которые нужно вставлять в устройство, а не прикладывать. Но AlfaPOS отлично отрабатывает в моменты, когда возникают перебои с электричеством, интернетом или вдруг с самим терминалом. А будь у нас была собственная доставка, это приложение исключило бы покупку дорогостоящих устройств», — поделился владелец краснодарской закусочной Андрей Пригорко.

Выручит AlfaPOS и в том случае, когда терминал нужен удаленно — например, чтобы принимать платежи во время командировок, выставок, фестивалей и прочих выездных мероприятий.

  • © Фото nensuria, ru.freepik.com
    © Фото nensuria, ru.freepik.com

Начать с AlfaPOS

Чтобы начать пользоваться приложением, нужно выполнить несколько простых действий.

Если вы еще не являетесь клиентом Альфа-Банка:

Если вы уже клиент Альфа-Банка:

  • оставить заявку на подключение торгового эквайринга (онлайн в интернет-банке для бизнеса);
  • выбрать удобные настройки.

При открытии расчетного счета в Альфа-Банке комиссия за эквайринг с использованием AlfaPOS составит всего 1% от оборота в первые 3 месяца (далее — в соответствии с выбранным тарифом).

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