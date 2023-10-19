Без хищников и мастер-классов. Как живет и окупается краснодарская растенишная «Ботанка»

Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова сходила в краснодарскую растенишную «Ботанка» и узнала у её владелицы, как удается выживать магазину с таким необычным для кубанской столицы форматом. Зелёное пространство находится на Красной, в старинном особняке с лепниной по соседству с книжным магазином «Чарли». Гостей в мире краснодарских джунглей встречает Светлана Трунова. Больше пяти лет она занимается растениеводством и помогает людям не загубить своих горшечных друзей. Зелёное тусовочное место Изначально «Ботанку» открыл другой человек. Предыдущая владелица, Татьяна, хотела создать здесь пространство для мероприятий, такое зелёное тусовочное место. «Раньше посередине стоял большой стол, на котором проводили мастер-классы, гаражные распродажи и тому подобное. Это была основная деятельность, растения — побочная. На мой взгляд, два формата не могли работать одновременно», — рассказывает Светлана. Она устроилась сюда в феврале 2022 года, а уже в мае Татьяна предложила Свете купить остатки растений. Девушка согласилась. Посчитав, сколько можно заработать на мероприятиях, а сколько — на продаже цветов, она решила отказаться от первого (забегая вперед — не полностью). Сегодня в «Ботанке» можно провести фотосессию, но только по предварительной договоренности, до открытия магазина.

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Только забота и никаких хищников Для Светы всё начиналось банально на кухне с пересадок, она сама училась ухаживать за растениями и лечить их. Это хобби появилось у неё в Питере, позже переросло в работу — она устроилась в один из местных зелёных шоурумов. Переехав в Краснодар два года назад, делится успешным личным опытом в «Ботанке».

По словам девушки, магазин — это уже другая ответственность. Дома можно пробовать, мешать [грунт], резать. Забыл обработать? Ну и ладно, потом всех разом пролечил. Здесь так не получится — надо знать чуть больше. Нужно, чтобы человек, приобретающий растение, понимал, что с ним делать, какой грунт, как поливать, когда пересаживать. Не менее важно лечить болезни и не пропустить вредителя. «Я обычно говорю, что выращиваю в таких-то условиях. И судя по тому, как выглядит растение, ему это нравится. Здесь они расставлены примерно так же, как и должны быть дома. На подоконнике суккуленты, которым нужно солнце, что-то свисающее — наверху, на полу крупные растения. Человек не просто покупает и уходит, я рассказываю, на что обратить внимание при уходе, как с ним подружиться», — добавила Трунова. Свете интересен определенный сегмент растений — декоративно лиственные. Цветущими она не интересуется и не занимается, о них у неё можно не спрашивать. Максимум — как пересадить и какой грунт подобрать.

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Хищных растений здесь тоже нет. Для них нужно создать определенные условия, с ними крайне сложно. «У меня регулярно спрашивают хищников, бонсаи и цитрусовые. Хищников покупают детям, им всем хочется скормить растению муху. А им нужен определенный грунт, полив дождевой водой, свет — желательно фитолампа. В супермаркетах у хищников билет в один конец. Те, кто их покупают, не знают, что с ними делать. Для людей они просто прикольные», — рассказала Света. Хозяйка зелёного дома ищет помощника Здесь можно не только купить декоративно-лиственные растения, но и принести своих зелёных друзей на осмотр и пересадку. Ещё продается грунт, Светлана его замешивает в пропорции, которая подходит для большинства домашних растений. Также можно прийти, показать фото растения и бесплатно проконсультироваться по уходу за ним. Задать вопрос можно и в соцсетях магазина, поэтому большую часть времени Светлана сидит в телефоне и помогает людям советами. «Такая аудитория самая лояльная. Если мой совет сработал, есть большая вероятность, что человек придет, чтобы посмотреть ассортимент и что-то купить», — объяснила Трунова.

По словам девушки, став владелицей магазина, она не только получила свободу в выборе ассортимента, но и может отказываться от заказов на платную пересадку или уходовые процедуры — эдакий клининг для растений. В Питере это очень популярная услуга, сотрудники на регулярной основе ухаживают за растениями у кого-то дома, в офисах и ресторанах. «Это тяжело и долго. Приходится тащить с собой горшки, землю, какие-то средства. Сейчас я могу сама выбирать услуги, которые готова предоставлять. От клининга отказалась, хотя в Краснодаре на это есть большой спрос. Я с удовольствием нашла бы себе помощника, но пока не получается. Это настолько узкий формат, что сложно отыскать человека, который будет в теме и на одной волне с тобой», — объяснила Света. Проекты озеленения она тоже не берет, но всегда готова посоветовать знакомых специалистов.

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Как растения попадают в магазин Растения появляются в «Ботанке» разными путями. Часть из них — из личной коллекции Светы. Чаще всего она покупает черенки или совсем молодые, а не взрослые растения. Дома осматривает, обрабатывает, пересаживает в новый грунт, подращивает, например, до первого листочка. Также Света мониторит на разных сайтах объявления о продаже и ходит на тематические выставки. «Или приходят покупатели и говорят, что занимаются растениями и предлагают поработать вместе. Потом мы обмениваемся фотографиями, что-то выбираем для себя», — добавила Трунова. На оптовые базы и в садовые центры она тоже периодически ездит. Правда, оттуда растения не сразу попадают на полки «Ботанки». Все они проходят стандартную процедуру: осмотр корней и профилактическая обработка от вредителей, пересадка в горшки. Потом растение некоторое время стоит у девушки дома, чтобы она могла убедиться, что с ним всё хорошо. «Почему только пересаженные? Внешне растение может быть совершенно здоровым, но с проблемами в корнях. Без пересадки этого не понять», — объяснила Света. Некоторые растения не продаются. Они просто живут в магазине, создавая особую атмосферу и показывая, как владелица ухаживает за ними. Девушке важно демонстрировать посетителям широкий ассортимент и хорошее состояние её товара. Какие-то из них просто редкие, она их размножает на черенки. Например, папоротник адаптируется к месту, где живет. Если его перенести в другие условия, он сбросит листья, придётся начинать всё заново. Не все к этому готовы.

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Зелёные свопы: обменяться и пообщаться В «Ботанку» приходят как новички, которые только осваивают зелёный мир, так и опытные растениеводы. Первые покупают для интерьера что-то красивое и несложное, за чем легко ухаживать. Вторые зачастую не ищут готовые растения, многим нравится выращивать из черенков. На этой почве завязываются беседы и обмен знаниями. В «Ботанке» регулярно проходят свопы. По словам Светы, это чисто питерская тема. Девушка сама часто туда ходила, чтобы отдать свое и взамен взять что-то классное, чего у неё ещё нет. «В Краснодаре раньше на них приходили всего 10-15 человек, и это были плюс-минус одни и те же люди. Сейчас больше 50. Мне удалось создать небольшое комьюнити», — рассказала владелица «Ботанки». Укоренились в историческом здании Дом на улице Красной, 69 — памятник архитектуры. Поэтому в здание, в котором располагается магазин, часто водят экскурсии. Показывают интерьер, необычные потолки с лепниной. Девушка призналась, что её это не смущает. «Обычно это всё скромно и аккуратно, небольшие группы людей. О школьных автобусах на 40 мест речь не идет. Плюс это повышает узнаваемость магазина. Мы не можем закрыть здание, да это и не нужно. Я не даю рекламу, ко мне приходят по сарафанному радио, сейчас меня это устраивает», — рассказала Трунова.