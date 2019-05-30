Дружко недоумевает и перерождается в новой серии «Тайн "Баскет-Холла"»

В первой серии проекта «Тайны "Баскет-холла"» Дружко обнаружил лабораторию по созданию сверхлюдей, во второй он оказался внутри тайной лаборатории и смог приблизиться к подозрительным существам, которые тренировались на баскетбольном поле.

Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 мая сообщил о новом расследовании Дружко. Он приехал в Краснодар, чтобы проверить информацию об инопланетном объекте.

Третью, заключительную серию под названием «Трансформация» опубликовали 30 мая на ютуб-канале «Локомотива-Кубани». В ней Дружко, оглушенный в предыдущей серии, просыпается на кушетке. Перед ним стоят трое мужчин в белых халатах.

«Я не готов участвовать в ваших провокационных действиях. Предупреждаю, в случае пропажи активизируется e-mail-рассылка, содержащая ненормативную лексику, а я ее уже не употребляю, как и ничего другого, а также мои координаты», — заявил он.

В это время начинает звучать сирена. Всех сотрудников центра позвали в «чашу» по коду «красно-зеленый». Мужчины говорят, что нужно быть готовыми и пора идти в чашу. Они уходят, а Дружко остается один.

«Я охреневаю от происходящего. Видимо, на объект произошло нападение. Включаю режим "выхухоль"», — сказал Дружко.

Затем ведущий бежит по коридору вместе со съемочной группой со словами: «Снимай все, что видишь». Они пересекают коридоры и заходят в лифт. После долгих поисков Дружко попадает в раздевалку группы поддержки «Локомотива-Кубани» Loks Dance. Девушки в это время собираются на выступление, разминаются.