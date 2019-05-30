Дружко недоумевает и перерождается в новой серии «Тайн "Баскет-Холла"»
Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 мая сообщил о новом расследовании Дружко. Он приехал в Краснодар, чтобы проверить информацию об инопланетном объекте.
В первой серии проекта «Тайны "Баскет-холла"» Дружко обнаружил лабораторию по созданию сверхлюдей, во второй он оказался внутри тайной лаборатории и смог приблизиться к подозрительным существам, которые тренировались на баскетбольном поле.
Третью, заключительную серию под названием «Трансформация» опубликовали 30 мая на ютуб-канале «Локомотива-Кубани». В ней Дружко, оглушенный в предыдущей серии, просыпается на кушетке. Перед ним стоят трое мужчин в белых халатах.
«Я не готов участвовать в ваших провокационных действиях. Предупреждаю, в случае пропажи активизируется e-mail-рассылка, содержащая ненормативную лексику, а я ее уже не употребляю, как и ничего другого, а также мои координаты», — заявил он.
В это время начинает звучать сирена. Всех сотрудников центра позвали в «чашу» по коду «красно-зеленый». Мужчины говорят, что нужно быть готовыми и пора идти в чашу. Они уходят, а Дружко остается один.
«Я охреневаю от происходящего. Видимо, на объект произошло нападение. Включаю режим "выхухоль"», — сказал Дружко.
Затем ведущий бежит по коридору вместе со съемочной группой со словами: «Снимай все, что видишь». Они пересекают коридоры и заходят в лифт. После долгих поисков Дружко попадает в раздевалку группы поддержки «Локомотива-Кубани» Loks Dance. Девушки в это время собираются на выступление, разминаются.
Читайте также:
«Мне знакомы эти инструменты. Их применяют для стимуляции боли в неземной цивилизации. Очень опасные вещицы», — говорит ведущий, глядя на плойки и «утюжки» для волос.
Затем он подходит к одному из участников группы и обращается внимание на его татуировку.
«На руке объект и рисунок II века до н.э. Это масонский символ. Им помечают сверхлюдей», — пояснил артист.
В это время входит Зубастик, талисман «Локомотива-Кубани», который хватает и уносит одну девушку.
«Я заметил монстра не сразу, но уже присвоил ему номер — 123. Это мое последнее слово. — настороженно сказал Дружко. — Когда же это прекратится? Прошу заметить, что девушку похитили. И это был не я. К сожалению».
После этого становятся слышны возгласы публики: «Локо!». Звук становится все ближе, и в коридоре появляются болельщики. Одна девушка берет Дружко за руку и зовет пойти с ними.
«Друзья, бегите! Мне уже не спастись», — кричит он и теряется в толпе.
Затем действие продолжается на трибуне, где болельщики бьют в барабаны, а Дружко, наряженный в атрибутику «Локо», недоумевает.
«Я внедрился в объект полностью. Я не искал мистики. Она нашла меня сама», — заключает актер.
Он поднимается и начинает хлопать команде вместе с остальными. В этот момент «Баскет-холл» отрывается от земли и улетает далеко в космос.
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.
В Кабардино-Балкарии задержали 12 полицейских за взятку в 42 млн рублей
Еще один находится в розыске
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.