Дружко лишили сознания в краснодарском «Баскет-холле», помешав исследовать секретную лабораторию
Во второй серии проекта «Тайны "Баскет-холла"» под названием «Паника» Дружко оказался внутри тайной лаборатории и смог приблизиться к подозрительным существам, которые тренировались на баскетбольном поле.
«Я абсолютно убежден — на этом объекте проводятся межгалактические исследования», — заявил Дружко, попав в лабораторию.
Человек в белом халате попытался убедить его, что в здании просто готовят баскетболистов «Локомотива-Кубани» к важным играм. Однако Дружко назвал это подлой ложью и заявил, что его не провести.
«Все увиденное мною сегодня доказывает существование внеземных цивилизаций. Я докопаюсь до истины, чего бы мне это ни стоило», — заверил ведущий.
Он исследовал территорию около баскетбольного поля и усомнился, что те, кто на ней находится, — люди. После Дружко попытался найти выход с площадки, но не смог.
«Все, что я сейчас ощущаю, можно охарактеризовать одним словом: паника», — успел сказать он, после чего его оглушили неизвестным предметом.
Как писали Юга.ру, о начале нового расследования Сергея Дружко в Краснодаре «Локо» сообщил 10 мая.
Сергей Дружко — российский телеведущий, актер и музыкант. Артист стал известен благодаря программе «Необъяснимо, но факт» и аналогичным проектам про столкновения людей с некими мистическими аномалиями. Недавно он запустил канал Druzhko Show на YouTube.
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