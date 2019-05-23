Дружко лишили сознания в краснодарском «Баскет-холле», помешав исследовать секретную лабораторию

Во второй серии проекта «Тайны "Баскет-холла"» под названием «Паника» Дружко оказался внутри тайной лаборатории и смог приблизиться к подозрительным существам, которые тренировались на баскетбольном поле.

«Я абсолютно убежден — на этом объекте проводятся межгалактические исследования», — заявил Дружко, попав в лабораторию.

Человек в белом халате попытался убедить его, что в здании просто готовят баскетболистов «Локомотива-Кубани» к важным играм. Однако Дружко назвал это подлой ложью и заявил, что его не провести.

«Все увиденное мною сегодня доказывает существование внеземных цивилизаций. Я докопаюсь до истины, чего бы мне это ни стоило», — заверил ведущий.

Он исследовал территорию около баскетбольного поля и усомнился, что те, кто на ней находится, — люди. После Дружко попытался найти выход с площадки, но не смог.

«Все, что я сейчас ощущаю, можно охарактеризовать одним словом: паника», — успел сказать он, после чего его оглушили неизвестным предметом.