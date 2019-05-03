Как устроен «Баскет-холл»? Экскурсия по главному крытому стадиону Краснодара

После рассказа о том, как устроен стадион ФК «Краснодар», настал черед «Баскет-холла». Журналисты портала Юга.ру побывали на главном крытом стадионе Краснодара и заглянули туда, куда не ступала нога большинства зрителей. Экскурсию по арене провел Зубастик — талисман баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».

«Баскет-холл» — это крытая многофункциональная спортивная арена, расположенная в северной части Краснодара, за развязкой на ТРЦ «Красная площадь». Здание заложили в 2006 году и открыли в октябре 2011 года. Сегодня это самый вместительный в городе спортивный объект с крышей.

Сам проект — это еще советский концепт 1970-х годов, обернутый в современную оболочку с помощью больших стекол и навесных фасадных панелей. При этом, по словам работников клуба, инфраструктура спорткомплекса отвечает всем современным требованиям. Арена является одной из лучших в своем роде в масштабах всей страны. Кстати, проект «Баскет-холла» является типовым. Аналогично выглядящие сооружения за несколько лет до Краснодара построили в Казани и Калининграде.

Не все знают, но внутри «Баскет-холла» есть две спортивные арены — помимо основного зала с трибунами на 7,5 тыс. зрителей, где проводит домашние матчи «Локомотив-Кубань», есть малая арена, вмещающая 1,5 тыс. болельщиков. Там играет молодежная команда краснодарского клуба.

Краснодарские баскетболисты проводят очень много времени в стенах «Баскет-холла» — здесь они не только играют, но и тренируются. На арене оборудован современный спортзал с десятками тренажеров на разные группы мышц. Зал предназначен в первую очередь для игроков краснодарской команды. Но если кто‑то из гостей просит выделить время для занятий — им не отказывают.

Раздевалка хозяев рассчитана на 17 человек. Помимо шкафчиков с вешалками для формы, здесь находится душевая, массажный кабинет, криосауна, стиральные машины и санузлы. В раздевалке установлен ледогенератор, с помощью которого на каждый матч администраторы команды готовят больше 10 кг льда на случай травм и ушибов игроков.

Раздевалка гостей выглядит аскетичнее в плане дизайна, но в ней тоже есть все необходимое для игроков. Такие же шкафчики для одежды, душевое отделение, генератор льда, массажный стол, полотенца, питьевая вода.

В медицинском кабинете помимо шкафа с медикаментами располагаются два массажных стола. Здесь же врачи клуба проводят медицинские и восстановительные процедуры и занимаются реабилитацией игроков после травм.

Для того чтобы в «Баскет-холле» было комфортно находиться и зимой и летом, здание пронизано трубами, которые обеспечивают приточно-вытяжную вентиляцию. Кроме того, возле арены стоят два огромных чиллера — это холодильные установки, используемые для кондиционирования помещений больших масштабов.

Под зданием размещается нулевой этаж, на котором расположены инженерные и технические коммуникации. Бесконечные коридоры с километрами труб и проводов.

На втором этаже располагается пресс-рум или, проще говоря, зал для пресс-конференций, рассчитанный на 30 гостей. Здесь проходят послематчевые пресс-конференции с участием главных тренеров и игроков команд. Здесь дают интервью и представляют новичков клуба журналистам.

Летом 2016 года «Баскет-холл» подвергся рестайлингу. Интерьер арены вместо белого стал темно-серым. Размеры игровой площадки — 45 на 27 метров. Площадь паркета на основной арене — 1230 кв. метров. Работники спорткомплекса берегут его как зеницу ока. Выходить на него в туфлях с каблуками запрещено.

«Баскет-холл» — это универсальный дворец спорта: помимо баскетбола здесь проходили соревнования по боксу, борьбе, гандболу, художественной гимнастике. Также дворец используется как концертная площадка — здесь выступали Sting, группы Roxette, Scorpions и другие звезды мировой сцены. Для того чтобы звук был более качественным и объемным, несколько лет назад под потолком арены были смонтированы сотни специальных звукоотражающих панелей.

Над площадкой на специальных тросах подвешен видеокуб со сторонами размером 4,6 на 2,6 метра. Технические возможности куба позволяют транслировать по нему графику и видео в формате HD. С помощью специальных двигателей он может подниматься к потолку или опускаться ближе к площадке. Со следующего сезона иметь такой куб на арене будет обязана каждая баскетбольная команда, выступающая в Единой Лиге ВТБ. Краснодарский «Локо» решил не ждать начала нового года и поставил видеокуб уже в этом сезоне.

Рубка управления всем медиаконтентом. Здесь находится стол звукорежиссера и пульт управления интерактивными камерами, которые снимают болельщиков. Также здесь располагается система управления медиаповерхностями — бортами, медиакубом и верхними экранами. Из рубки выводят весь контент и рекламу, отсюда же идет связь с диджеем и ведущим, которые находятся на арене.

Баскетбольный матч — это не только сама игра, но и шоу вокруг. Поэтому во время матча в рубке находятся работники клуба, которые контролируют свет, звук, выход артистов, следят за соблюдением сценария и регламента соревнований. В перерывах на паркет выходит танцевальная команда LOKS Dancers, которая дважды признавалась лучшей группой поддержки Европы. Кроме танцев, зрителей развлекают конкурсами и розыгрышами призов.

Средняя посещаемость баскетбольного матча в Краснодаре — более 3 тыс. зрителей. Кроме простых болельщиков, на трибунах есть фанатский сектор «Локо». На нем болеют настоящие фаны — с барабанами и флагами!

Помимо традиционных мест на трибуне, баскетбол можно смотреть из так называемого скайбокса — VIP-ложи с отдельным входом и панорамным видом на площадку. Стоит это удовольствие от 9 до 24 тыс. рублей за игру в зависимости от вместимости арендуемой ложи и категории крутости соперника. В стоимость включена отдельная парковка, фуршет с ресторанным меню и услуги персонального официанта.

Есть еще одна категория VIP-мест — это кресла, стоящие прямо на паркете в паре метров от игровой площадки. 68 мест расположены с одной стороны игрового поля, и еще 48 кресел находятся за кольцом. Билеты сюда стоят от 2 до 6 тыс. рублей на одну игру. VIP-зрители во время матча могут подняться в ресторан Green Lounge, из которого открывается вид на площадку.

Еда доступна не только VIP-зрителям. По периметру фойе на двух этажах «Баскет-холла» располагаются точки питания с чаем, кофе, сэндвичами, бургерами и снеками. Бывают тематические предложения — блины на масленицу или глинтвейн в холодное время года.