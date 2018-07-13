«Локомотив-Кубань» представил нового игрока азбукой Морзе

Краснодарский край

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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 13 июля в зашифрованной форме анонсировал переход в команду нового игрока

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В соцсетях «Локо» появились публикации с набором символов и видеозаписью, на которой звучат сигналы азбуки Морзе.

Участники группы «Локомотива» «ВКонтакте» разгадали, что в сообщении кодом Цезаря зашифрованы города — Варшава, Гдыня, Остенде, Зелена-Гура, Измир, Ла Лагуна и Краснодар, обозначающие последовательность остановок в клубной карьере польского баскетболиста Матеуша Понитки. 

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По завершении сезона-2017/18 «Локомотив» покинули десять игроков основной команды: Марди Коллинз, Райан Брокхофф, Павел Антипов, Джо Рэглэнд, Фрэнк Элегар, Крис Бэбб, Брайан Квале, Йонас Мачюлис, Иван Нелюбов и Денис Левшин.

11 июля в краснодарский клуб перешел американский тяжелый форвард Джей Джей Джонсон.

Как сообщали Юга.ру, Евролига включила «Локомотив-Кубань» в список команд-участниц Еврокубка в сезоне-2018/19.

В начале июля красно-зеленые представили новый логотип и форму на следующий сезон.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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