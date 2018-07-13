«Локомотив-Кубань» представил нового игрока азбукой Морзе
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 13 июля в зашифрованной форме анонсировал переход в команду нового игрока
Читайте также:
В соцсетях «Локо» появились публикации с набором символов и видеозаписью, на которой звучат сигналы азбуки Морзе.
Участники группы «Локомотива» «ВКонтакте» разгадали, что в сообщении кодом Цезаря зашифрованы города — Варшава, Гдыня, Остенде, Зелена-Гура, Измир, Ла Лагуна и Краснодар, обозначающие последовательность остановок в клубной карьере польского баскетболиста Матеуша Понитки.
По завершении сезона-2017/18 «Локомотив» покинули десять игроков основной команды: Марди Коллинз, Райан Брокхофф, Павел Антипов, Джо Рэглэнд, Фрэнк Элегар, Крис Бэбб, Брайан Квале, Йонас Мачюлис, Иван Нелюбов и Денис Левшин.
11 июля в краснодарский клуб перешел американский тяжелый форвард Джей Джей Джонсон.
Как сообщали Юга.ру, Евролига включила «Локомотив-Кубань» в список команд-участниц Еврокубка в сезоне-2018/19.
В начале июля красно-зеленые представили новый логотип и форму на следующий сезон.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.