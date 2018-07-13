«Локомотив-Кубань» представил нового игрока азбукой Морзе

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 13 июля в зашифрованной форме анонсировал переход в команду нового игрока

В соцсетях «Локо» появились публикации с набором символов и видеозаписью, на которой звучат сигналы азбуки Морзе.

Участники группы «Локомотива» «ВКонтакте» разгадали, что в сообщении кодом Цезаря зашифрованы города — Варшава, Гдыня, Остенде, Зелена-Гура, Измир, Ла Лагуна и Краснодар, обозначающие последовательность остановок в клубной карьере польского баскетболиста Матеуша Понитки.