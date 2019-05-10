Дружко летит в Краснодар проверять информацию об инопланетном объекте

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» сообщил о том, что телеведущий и видеоблогер Сергей Дружко будет искать в Краснодаре инопланетный объект.

«Мне поступила информация, что в Краснодаре обнаружен инопланетный объект. Сильное заявление. Я вышел в интернет с этим вопросом. Проверять я его, конечно, буду», — говорит Дружко в коротком видеоролике, опубликованном от официального аккаунта ПБК «Локомотив-Кубань».