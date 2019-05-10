Дружко летит в Краснодар проверять информацию об инопланетном объекте
«Локомотив-Кубань» 10 мая сообщил о новом расследовании Сергея Дружко в Краснодаре
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» сообщил о том, что телеведущий и видеоблогер Сергей Дружко будет искать в Краснодаре инопланетный объект.
«Мне поступила информация, что в Краснодаре обнаружен инопланетный объект. Сильное заявление. Я вышел в интернет с этим вопросом. Проверять я его, конечно, буду», — говорит Дружко в коротком видеоролике, опубликованном от официального аккаунта ПБК «Локомотив-Кубань».
«Но что знаменитый втелеведущей вообще здесь забыл? Что он ищет? ЕДОДОЙ, инженеров-масонов, паранормальную дичь, отживших духов, следы жизнедеятельности сверхлюдей? Что вообще происходит-то?», — говорится в подписи к ролику (орфография и пунктуация сохранены).
Актер и шоумен Сергей Дружко приобрел популярность у телезрителей во второй половине 2000-х годов, когда он вел на ТНТ программу «Необъяснимо, но факт». Впоследствии он вел аналогичные проекты про столкновения людей с некими мистическими аномалиями на РЕН ТВ и ТВ-3, а во второй половине 2010-х он стал героем интернет-мемов и запустил собственное шоу на YouTube.
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