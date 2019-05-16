Дружко обнаружил в краснодарском «Баскет-холле» лабораторию по созданию сверхлюдей
«Есть мнение, что в "Баскет-холле" проводят инопланетные опыты. Обычных особей трансформируют в сверхлюдей — больших и сильных. Также их обучают говорить на языке инопланетного разума», — рассказал телеведущий.
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Сергею Дружко удалось проникнуть на территорию объекта, где он обнаружил расчлененных монстров, призраков минувших лет, сосуды с жидкостями странного цвета и увидел сверхчеловека.
Все это — события первой части веб-сериала «Тайны "Баскет-холла"», в котором Сергей Дружко снялся по приглашению «Локомотива-Кубани». Премьера сериала состоялась 16 мая, первая часть «Проникновение» опубликована на ютуб-канале клуба.
Как писали Юга.ру, о новом расследовании Сергея Дружко в Краснодаре «Локо» сообщил 10 мая.
Сергей Дружко — российский телеведущий, актер и музыкант, ведущий канала Druzhko Show на YouTube. Артист стал известен благодаря программе на ТНТ «Необъяснимо, но факт».
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