Дружко обнаружил в краснодарском «Баскет-холле» лабораторию по созданию сверхлюдей

«Есть мнение, что в "Баскет-холле" проводят инопланетные опыты. Обычных особей трансформируют в сверхлюдей — больших и сильных. Также их обучают говорить на языке инопланетного разума», — рассказал телеведущий.

Сергею Дружко удалось проникнуть на территорию объекта, где он обнаружил расчлененных монстров, призраков минувших лет, сосуды с жидкостями странного цвета и увидел сверхчеловека.

Все это — события первой части веб-сериала «Тайны "Баскет-холла"», в котором Сергей Дружко снялся по приглашению «Локомотива-Кубани». Премьера сериала состоялась 16 мая, первая часть «Проникновение» опубликована на ютуб-канале клуба.