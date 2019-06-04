Семейный пикник в микрорайоне «Близкий» в Краснодаре

В первое воскресенье июня жители поселка открыли летний сезон в новом сквере. Прошлой осенью в его озелении поучаствовала каждая семья в «Близком» — все вместе сажали деревья и устанавливали памятные таблички.

Во время пикника презентовали и новый арт-объект — картину на стене от известного краснодарского стрит-арт-художника Георгия Куринова (Gooze). Она стала главным украшением сквера и любимым местом для семейных фотографий в клубном поселке.

Как писали Юга.ру, проект сквера выбрали в результате открытого конкурса. Прошлой весной компания ADM Group совместно с центром современного искусства «Типография» запустила общественный образовательный проект «Город в деталях» для молодых архитекторов, в ходе которого был объявлен конкурс на проект сквера. В конкурсе победила группа архитекторов — студенты КубГУ, их работу реализовали на территории нового микрорайона. Строительство сквера в «Близком» продолжается.