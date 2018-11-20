В Краснодаре высадили первые деревья для будущего сквера в клубном поселке «Близкий». Фоторепортаж

В Краснодаре 17 ноября жители клубного поселка «Близкий» высадили 50 деревьев и кустарников. Это стало первым шагом в реализации проекта сквера, который планируют открыть в новом микрорайоне.

Каждая семья смогла посадить свое семейное дерево. Реализация проекта идет в несколько этапов, в этом году уже выполнили планировку территории, подвели коммуникации и вымостили дорожки. Завершить все работы и открыть сквер планируют в 2019 году.