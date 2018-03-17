«Город в деталях»: Как это будет?

27–28 марта в Краснодаре в КЦ «Типография» пройдет образовательная программа «Город в деталях», направленная на обучение молодых архитекторов и урбанистов. В рамках программы профессионалы в области архитектуры и урбанистики прочитают лекции и проведут воркшопы, посвященные организации общественных пространств и парков. По итогам обучения объявляется открытый конкурс на проект сквера в микрорайоне «Близкий» от компании-застройщика ADM:group, который будет реализован в 2018 году.

Портал Юга.ру пообщался с членами жюри конкурса, которые рассказали о «Городе в деталях», своих лекциях и ожиданиях от молодых участников.

Алексей Тимофеев, директор архитектурной компании Bureau ARD, преподаватель кафедры архитектуры КубГУ:

— «Город в деталях» — это открытая образовательная программа и конкурс архитектурных концепций для студентов и молодых архитекторов, посвященные созданию современных общественных пространств. Мне это событие интересно по двум причинам. Во-первых, поскольку я уже несколько лет преподаю, и новые площадки предоставляют возможность поговорить о некоторых аспектах проектирования, выходящих за рамки университетской образовательной программы. Во-вторых, мне показалось важным, что мероприятие инициирует частная компания-застройщик. Краснодару необходимы архитектурные конкурсы с привлечением самого широкого круга участников — это возможность оздоровить сложившееся в архитектуре положение и одновременно шанс заявить о себе для новых команд.

Лекция. Технологии концептуального проектирования Моя лекция будет о проектировании до проектирования. То есть о технологиях получения и упорядочивания информации, необходимой архитектору для создания и раскрытия проектного замысла. Также буду говорить об исследовательских инструментах в градостроительстве, о том, как полученную информацию применить при разработке концепции. Архитектурная концепция (концептуальное проектирование) представляет собой основу проекта в виде схем, основных параметров, аналогов и набросков, максимально точно характеризующих будущее здание, сквер или планировку. Концепцию проще обсуждать и изменять для получения на ее основе наиболее качественного проекта. За лекциями на мероприятии последует воркшоп, который мы проведем вместе с Александром Дороховым: участники будут разрабатывать концепции сквера . Этим в том числе и обусловлен выбор темы лекции.

Чего я жду? Неожиданных и спорных идей. В этом смысл любого архитектурного конкурса. Если их не будет, не будет дискуссии, а значит, мероприятие нельзя будет назвать состоявшимся. Что касается количества молодых архитекторов, мне и самому интересно узнать, сколько их в городе, хотя бы примерно. Конечно, по одному мероприятию судить сложно, но в какой-то мере «Город в деталях» это покажет.

Игорь Сафиуллин, архитектор, художник, инженер садово-паркового строительства в компании «Илья Мочалов и Партнеры» Лекция. Развитие ландшафтных проектов — Самые интересные лекции получаются, когда рассказываешь о своем опыте. В этот раз я постараюсь рассказать о своем опыте в развитии ландшафтных проектов в системе частного и государственного управления на примере реализованных парков, о плюсах и минусах этих практик управления, о необходимости развития и изменения законодательства в применении к ландшафтному строительству. Ну и о текущих проблемах в этой сфере в целом: о недостатке профессиональных кадров, о научных образовательных школах садово-паркового строительства, о пренебрежении многолетним отечественным опытом в ландшафтном строительстве.

Это большое заблуждение, что раньше обходились без ландшафтных проектов: отечественная научная школа садово-паркового строительства в октябре этого года будет отмечать 70-летний юбилей. Я говорю о своей альма-матер — кафедре садово-паркового строительства Лесотехнического университета, потом Университета леса, а теперь Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана, в котором я, кстати, преподаю курс ландшафтного проектирования на примере дворовых территорий и бульваров.

Что же касается необходимости всего этого, то невозможно жить в неорганизованном пространстве, тем более в городе. Вас будет то заливать водой, то жарить солнце, можно погрязнуть в мусоре, а пыль забьет вам легкие. И все это будет отнимать у горожан силы, здоровье, деньги и жизнь в конце концов. Поэтому инженерные и экологические решения в части организации ландшафта очень важны, и наконец власти это осознают и готовы финансировать программы обустройства городов. Но к сожалению, пока отсутствует внятная программа в этом. Не хочется, чтобы это была кампанейщина, хочется проективного подхода. Но важно понимать: сделать хороший ландшафтный проект — это одна составная часть жизненного цикла, за которой следует другая, эксплуатационная часть со своими расходами.

К сожалению, я пока не успел ознакомиться с состоянием парковой среды Краснодара. Уверен, что в вашем городе есть прекрасные специалисты, которых надо привлекать к работе в родном для них городе, а я мог бы поделиться своим практическим опытом с ними и чему-то научиться у них. Ожидаю, что именно конкурс поможет выбрать лучшее решение, а пожелание к участникам очень простое: делайте так, чтобы потом не было стыдно .

Петр Иванов, исполнительный директор фонда «Городские Проекты», научный сотрудник, преподаватель Высшей школы урбанистики ВШЭ Лекция. Творческая среда: городское проектирование и гражданское общество

— Я буду рассказывать про методологию, которую мы разрабатываем с коллегами из разных институций. Она называется «творческая среда», или creative environment . Это методология проектирования и реализации проектов в области территориального развития в рамках кроссекторального взаимодействия, она используется, когда мы имеем дело с множественным субъектом, который состоит из разных секторов. Это может быть бизнес, местные жители, университеты, городская администрация или какие-нибудь локальные активисты — когда речь идет о взаимном опылении и создания прототипов новых конструкций функционирования общества, которых доселе не бывало, но они сами напрашивались.

Методология разрабатывается для разного рода проектов, и субъектом творческой среды могут быть самые разные группы — продюсерские команды, городская администрация или, например, локальный крупный бизнес, желающий усложнения структуры социального капитала на территориальном уровне. Желающий того, чтобы появлялось больше связей и город становился более устойчивым.

Любой субъект, желающий повысить устойчивость территории, на которой он размещает свою деятельность, может прибегать к действию в рамках методологии творческой среды. А в своей лекции я расскажу, как это правильно делается.

Александр Дорохов, директор компании AD project Dorohov Architects, архитектор Лекция. Концепция микрорайона «Близкий»: общественные пространства в современной городской среде

— Почему я буду выступать? Мы выступаем как разработчик проекта «Близкий». Мы — та компания, которая все это придумала и сделала. Моя часть лекции будет посвящена тому, как проектировать такого рода поселки. Я расскажу, чем мы вдохновлялись, на что ориентировались, какие принципы мы заложили и что мы попытались в этом проекте реализовать. Будут отсылки к мировому опыту, к объектам, которые нас вдохновили.

Застройщики и инвесторы всегда хотят найти оптимальное соотношение застроенной площади, которую они будут продавать, и площади, которую они продать не могут. Речь об общем пространстве, улицах, дорогах, покрытии. Естественно, и у проекта «Близкий» была своя экономическая модель, и наша работа это учитывала. Не было такого, что мы нарисовали что хотели, а они взяли это и сдуру реализовали. Это всегда некий компромисс, поиск решений, подсчет показателей. Мы — архитекторы, а не просто какие-то инженеры-механики, которые реализуют только технические задачи. Поэтому, конечно, как и у любого архитектора, у нас стояла задача философская — мы пытались улучшить мир . Я верю, что все архитекторы думают только об этом. Поэтому мы тоже, проектируя этот городок, или поселок (можно по-разному его назвать), вдохновлялись европейским масштабом и принципом организации пространства. Вся основа — это формирование городской европейской среды.