Краснодарцы провалились в затопленную яму на улице Тургенева во время ливня

В Краснодаре люди упали в затопленную траншею на перекрестке Тургенева и Монтажников. Очевидцы говорят, что ее не огородили

В социальных сетях 1 октября опубликовали кадры, снятые во время сильного дождя на пересечении улиц Тургенева и Монтажников в Краснодаре. На видео несколько пешеходов, пытаясь перейти затопленную дорогу в темноте, проваливаются в траншею и уходят с головой под воду. Все пострадавшие смогли выбраться самостоятельно.

По словам очевидцев, место работ не огородили, а потоки воды вынесли трубы на проезжую часть.

Сейчас здесь обновляют систему ливневой канализации. Реконструкция входит в один из трех крупных проектов по улучшению водоотведения в районе. Еще два предусматривают строительство сетей на улицах Дальней и Монтажников.

Всего в 2026 году на строительство, ремонт и содержание ливневой канализации в Краснодаре предусмотрено 1,72 млрд рублей, из которых на середину сентября было освоено 871,1 млн рублей.