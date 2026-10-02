Краснодарцы провалились в затопленную яму на улице Тургенева во время ливня

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре люди упали в затопленную траншею на перекрестке Тургенева и Монтажников. Очевидцы говорят, что ее не огородили

В социальных сетях 1 октября опубликовали кадры, снятые во время сильного дождя на пересечении улиц Тургенева и Монтажников в Краснодаре. На видео несколько пешеходов, пытаясь перейти затопленную дорогу в темноте, проваливаются в траншею и уходят с головой под воду. Все пострадавшие смогли выбраться самостоятельно. 

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По словам очевидцев, место работ не огородили, а потоки воды вынесли трубы на проезжую часть.

Сейчас здесь обновляют систему ливневой канализации. Реконструкция входит в один из трех крупных проектов по улучшению водоотведения в районе. Еще два предусматривают строительство сетей на улицах Дальней и Монтажников.

Всего в 2026 году на строительство, ремонт и содержание ливневой канализации в Краснодаре предусмотрено 1,72 млрд рублей, из которых на середину сентября было освоено 871,1 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Красных Партизан образовался провал. Ремонт продлится до конца октября.

Город Краснодар общество Происшествия

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