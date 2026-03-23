Очередной провал на Садовой в Краснодаре: проезд по участку ограничат

23 марта телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что на улице Садовой провалился коллектор диаметром 1,2 метра. В связи с этим 24 марта специалисты ограничат движение на участке от улицы Гражданской до улицы МОПРа. При этом сохранится проезд по одной полосе улицы Садовой — от МОПРа в сторону больницы ЗИП. Работы планируют завершить до 29 марта. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Радищева и Колхозной.

Отметим, что это не первый подобный инцидент на улице Садовой во время ремонта коллектора. 17 февраля на участке на четыре дня ограничили движение из-за просадки сетей водоотведения, а 3 марта на пересечении улиц Садовой и МОПРа провалился грунт.



Напомним, что коллектор на улице Садовой ремонтируют с прошлого года. Специалисты должны заменить больше 700 метров трубопровода — от улицы Гражданской до Ипподромной. В этом году старые сети обещают переключить на новые.

Ранее коллектор обновили на улице Московской, где в 2024 году проваливался грунт.