Очередной провал на Садовой в Краснодаре: проезд по участку ограничат

  © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

На улице Садовой в Краснодаре временно ограничат движение. На участке провалился ремонтируемый коллектор

23 марта телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что на улице Садовой провалился коллектор диаметром 1,2 метра. В связи с этим 24 марта специалисты ограничат движение на участке от улицы Гражданской до улицы МОПРа. При этом сохранится проезд по одной полосе улицы Садовой — от МОПРа в сторону больницы ЗИП.

Работы планируют завершить до 29 марта. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Радищева и Колхозной.

Схема ограничений

Схема ограничений

Отметим, что это не первый подобный инцидент на улице Садовой во время ремонта коллектора. 17 февраля на участке на четыре дня ограничили движение из-за просадки сетей водоотведения, а 3 марта на пересечении улиц Садовой и МОПРа провалился грунт.

Напомним, что коллектор на улице Садовой ремонтируют с прошлого года. Специалисты должны заменить больше 700 метров трубопровода — от улицы Гражданской до Ипподромной. В этом году старые сети обещают переключить на новые.

Ранее коллектор обновили на улице Московской, где в 2024 году проваливался грунт.

Очередной провал на Садовой в Краснодаре: проезд по участку ограничат
