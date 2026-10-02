В Краснодаре открыли подземный переход на улице Дзержинского: как он выглядит и что с лифтами

В Краснодаре для пешеходов запустили новый подземный переход на улице Дзержинского. Его должны были открыть еще в начале года

2 октября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об открытии нового подземного перехода на улице Дзержинского. По его словам, основные строительные работы на объекте завершены. Новый переход оборудован пандусами и камерами видеонаблюдения. В подземнике установили лифты для маломобильных граждан, но их откроют только после получения разрешительных документов. До этого момента будет сохранен существующий наземный переход.

Также подрядчик благоустроил прилегающую территорию. Здесь установили новые остановочные павильоны и обустроили площадки для ожидания общественного транспорта.



Напомним, что длина подземного перехода составляет 74,5 метра, ширина — 4 метра. Возведением объекта стоимостью в 160 млн рублей занималось ООО «Стройтранс».



Строительство началось в феврале 2025 года. Сдать переход изначально планировали в первой половине 2026 года. Однако сроки открытия неоднократно переносились.

© Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/8578

© Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/8578