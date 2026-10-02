В Краснодаре открыли подземный переход на улице Дзержинского: как он выглядит и что с лифтами
В Краснодаре для пешеходов запустили новый подземный переход на улице Дзержинского. Его должны были открыть еще в начале года
2 октября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об открытии нового подземного перехода на улице Дзержинского. По его словам, основные строительные работы на объекте завершены.
Новый переход оборудован пандусами и камерами видеонаблюдения. В подземнике установили лифты для маломобильных граждан, но их откроют только после получения разрешительных документов. До этого момента будет сохранен существующий наземный переход.
Миллионы под асфальт:
Также подрядчик благоустроил прилегающую территорию. Здесь установили новые остановочные павильоны и обустроили площадки для ожидания общественного транспорта.
Напомним, что длина подземного перехода составляет 74,5 метра, ширина — 4 метра. Возведением объекта стоимостью в 160 млн рублей занималось ООО «Стройтранс».
Строительство началось в феврале 2025 года. Сдать переход изначально планировали в первой половине 2026 года. Однако сроки открытия неоднократно переносились.
Как писали Юга.ру, в марте краснодарцы рассказали о разбитом подземном переходе на пересечении улиц Стасова и Селезнева. Редакция Юга.ру проверила его состояние.