В Краснодаре подземный переход на улице Дзержинского обойдется почти в 154 млн рублей
Власти Краснодара рассказали, где именно на улице Дзержинского построят новый подземный переход
Предыстория. 26 сентября стало известно, что в Краснодаре на улице Дзержинского хотят построить подземный переход. Он обойдется в 125 млн рублей.
16 декабря администрация Краснодара сообщила, что подземный пешеходный переход на пересечении улиц Дзержинского и Лазарева начнут возводить в 2025 году. По результатам конкурса заказчик выбрал подрядчика и заключил с ним контракт.
Исполнителем выступит ООО «Стройтранс». Стоимость контракта — 153 млн 891 тыс. 632 рубля.
Читайте также:
В мэрии уточнили, что длина подземного перехода будет 74,5 метра, ширина — 4 метра. Для маломобильных людей установят лифты.
Строительство начнется в первом квартале 2025 года и продлится 14 месяцев. Открыть подземник планируют в первой половине 2026 года.
После завершения строительства наземный переход в районе Дзержинского и Нахимова уберут. По словам мэрии, это «минимизирует транспортные заторы».
Как писали Юга.ру, 16 декабря в Краснодаре открылся подземный переход на улице Красных Партизан. Его строили почти два года.