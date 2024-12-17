В Краснодаре подземный переход на улице Дзержинского обойдется почти в 154 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, где именно на улице Дзержинского построят новый подземный переход

Предыстория. 26 сентября стало известно, что в Краснодаре на улице Дзержинского хотят построить подземный переход. Он обойдется в 125 млн рублей.

16 декабря администрация Краснодара сообщила, что подземный пешеходный переход на пересечении улиц Дзержинского и Лазарева начнут возводить в 2025 году. По результатам конкурса заказчик выбрал подрядчика и заключил с ним контракт.

Исполнителем выступит ООО «Стройтранс». Стоимость контракта — 153 млн 891 тыс. 632 рубля.

  • © Скриншот с сайта zakupki.gov.ru
    © Скриншот с сайта zakupki.gov.ru

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В мэрии уточнили, что длина подземного перехода будет 74,5 метра, ширина — 4 метра. Для маломобильных людей установят лифты.

Строительство начнется в первом квартале 2025 года и продлится 14 месяцев. Открыть подземник планируют в первой половине 2026 года.

После завершения строительства наземный переход в районе Дзержинского и Нахимова уберут. По словам мэрии, это «минимизирует транспортные заторы».

  • © Скриншот с сайта www.google.ru/maps
    © Скриншот с сайта www.google.ru/maps

Как писали Юга.ру, 16 декабря в Краснодаре открылся подземный переход на улице Красных Партизан. Его строили почти два года.

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