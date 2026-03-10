«Ходить невозможно». Краснодарцы пожаловались на опасный подземный переход

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Жители Краснодара рассказали о разбитом подземном переходе на пересечении улиц Стасова и Селезнева. Редакция Юга.ру проверила его состояние

В начале марта в редакцию Юга.ру обратился житель Краснодара и пожаловался на состояние подземного перехода на пересечении улиц Стасова и Селезнева. По его словам, переход часто ремонтируют, но плитка приходит в негодность уже через полгода.

«Это перекресток Стасова и Селезнева. Оживленный подземный переход. Ремонт был полгода назад — осенью или в конце лета. Делают тяп-ляп. Все разбито, все плитки. В некоторых местах ходить невозможно. Прыгаешь через эти плитки», — рассказал читатель. 

Миллионы под асфальт:

Редактор Юга.ру проверила, как выглядит подземный переход, и убедилась, что он действительно в плохом состоянии — ступени кривые, многие плитки разбиты или вовсе отсутствуют, а стены покрыты разводами.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Отметим, что жители района периодически жалуются на некачественный ремонт сооружения. Об этом они сообщают в соцсетях и в чате «МЦУ Краснодар». Мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями вынуждены преодолевать крутой и неровный спуск, а рядом с переходом обнаружен провалившийся люк, создающий угрозу безопасности.

В декабре 2025 года власти отчитались о ремонте плитки, но через время она снова разрушилась.

«Мы присылаем фотографии и обращаемся к администрации, но подземный переход как был в плохом состоянии, так и остался. Сотни людей проходят через него к торговому центру и не только. Стыдоба какая-то!», — написали горожане. 

Жители требуют привести переход в порядок и проконтролировать качество работ, чтобы плитка снова не разрушилась.

Как писали Юга.ру, краснодарцы рассказали о неработающих лифтах переходе на Уральской. Власти показали, как ими пользоваться, но это не сработало.

Благоустройство Город Инфраструктура Краснодар общество

Новости

Гоголь, Шекспир, Гюго. В Краснодаре в кино покажут два российских спектакля и оперу из театра Неаполя
Жителя Краснодарского края оштрафовали за экстремистское фото в мессенджере Max. Это первый случай в РФ
Книжный рынок Краснодара объявил сбор ненужной литературы
В Краснодаре отложили ремонт подъезда к Тургеневскому мосту за 85 млн рублей. В чем причина?
В Краснодаре покажут «Крик 7». Узнали кодовое название
«Женские деньги». В Краснодаре феминистка расскажет, как создать капитал на фондовом рынке

Лента новостей

Реклама на сайте