«Ходить невозможно». Краснодарцы пожаловались на опасный подземный переход

Жители Краснодара рассказали о разбитом подземном переходе на пересечении улиц Стасова и Селезнева. Редакция Юга.ру проверила его состояние

В начале марта в редакцию Юга.ру обратился житель Краснодара и пожаловался на состояние подземного перехода на пересечении улиц Стасова и Селезнева. По его словам, переход часто ремонтируют, но плитка приходит в негодность уже через полгода.



«Это перекресток Стасова и Селезнева. Оживленный подземный переход. Ремонт был полгода назад — осенью или в конце лета. Делают тяп-ляп. Все разбито, все плитки. В некоторых местах ходить невозможно. Прыгаешь через эти плитки», — рассказал читатель.

Редактор Юга.ру проверила, как выглядит подземный переход, и убедилась, что он действительно в плохом состоянии — ступени кривые, многие плитки разбиты или вовсе отсутствуют, а стены покрыты разводами.

Отметим, что жители района периодически жалуются на некачественный ремонт сооружения. Об этом они сообщают в соцсетях и в чате «МЦУ Краснодар». Мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями вынуждены преодолевать крутой и неровный спуск, а рядом с переходом обнаружен провалившийся люк, создающий угрозу безопасности.



В декабре 2025 года власти отчитались о ремонте плитки, но через время она снова разрушилась.



«Мы присылаем фотографии и обращаемся к администрации, но подземный переход как был в плохом состоянии, так и остался. Сотни людей проходят через него к торговому центру и не только. Стыдоба какая-то!», — написали горожане.



Жители требуют привести переход в порядок и проконтролировать качество работ, чтобы плитка снова не разрушилась.