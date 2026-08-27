Первоклассники будут отдыхать на неделю дольше: названы даты каникул

Ученики первых классов будут отдыхать с 15 по 21 февраля

27 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил РИА Новости, что в новом 2026/2027 учебном году первоклассники получат дополнительную неделю каникул. Отдыхать школьники будут с 15 по 21 февраля.

По словам Кравцова, это необходимо для того, чтобы дети не переутомлялись и оставались активными.