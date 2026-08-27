Первоклассники будут отдыхать на неделю дольше: названы даты каникул

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Freepik, ru.freepik.com
    © Фото Freepik, ru.freepik.com

Ученики первых классов будут отдыхать с 15 по 21 февраля

27 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил РИА Новости, что в новом 2026/2027 учебном году первоклассники получат дополнительную неделю каникул. Отдыхать школьники будут с 15 по 21 февраля. 

По словам Кравцова, это необходимо для того, чтобы дети не переутомлялись и оставались активными. 

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней:

Также первоклассников и учеников остальных классов ждет отдых в течение года и летом. Даты, которые рекомендовало Минпросвещения:

  • с 26 октября по 3 ноября;
  • с 31 декабря по 10 января;
  • с 27 марта по 4 апреля;
  • с 27 мая по 31 августа.

Кравцов напомнил, что в случае необходимости школы могут сами корректировать даты каникул и учебный график. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре линейки в День знаний пройдут только для 1-х и 11-х классов и в закрытых помещениях.

Дети Министерство просвещения России Образование отдых Школа Школьники

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