Первоклассники будут отдыхать на неделю дольше: названы даты каникул
Ученики первых классов будут отдыхать с 15 по 21 февраля
27 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил РИА Новости, что в новом 2026/2027 учебном году первоклассники получат дополнительную неделю каникул. Отдыхать школьники будут с 15 по 21 февраля.
По словам Кравцова, это необходимо для того, чтобы дети не переутомлялись и оставались активными.
Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней:
Также первоклассников и учеников остальных классов ждет отдых в течение года и летом. Даты, которые рекомендовало Минпросвещения:
- с 26 октября по 3 ноября;
- с 31 декабря по 10 января;
- с 27 марта по 4 апреля;
- с 27 мая по 31 августа.
Кравцов напомнил, что в случае необходимости школы могут сами корректировать даты каникул и учебный график.
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