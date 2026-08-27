Резкое похолодание и дожди. В Краснодаре и крае объявили штормовое предупреждение

В горах края прохладнее — днем 15–20 °C, ночью — 9–14 °C. На Черноморском побережье от Анапы до Магри ожидаются смерчи над морем. Температура воздуха в дневное время — 18–23 °C, ночью столбики термометров опустятся до 18 °C.

Ожидается сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха днем составит 27–32 °C, ночью — 15–20 °C.

Краснодарский гидрометцентр объявил на 27 и 28 августа штормовое предупреждение в крае.

В Краснодаре 27 августа будет пасмурно, дождь возможен во второй половине дня. Ветер до 9 м/с. Днем ожидается 29–31 °C, ночью — 17–19 °C. 28 августа прогнозируется гроза и град, а также заметное похолодание — днем столбики термометров опустятся до 24 °C, ночью — до 20 °C.

В то же время в крае и Краснодаре сохраняется высокая пожарная опасность пятого класса.