Резкое похолодание и дожди. В Краснодаре и крае объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

27 и 28 августа на Кубани ожидается непогода

Краснодарский гидрометцентр объявил на 27 и 28 августа штормовое предупреждение в крае. 

Ожидается сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха днем составит 27–32 °C, ночью — 15–20 °C. 

В горах края прохладнее — днем 15–20 °C, ночью — 9–14 °C. На Черноморском побережье от Анапы до Магри ожидаются смерчи над морем. Температура воздуха в дневное время — 18–23 °C, ночью столбики термометров опустятся до 18 °C. 

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В Краснодаре 27 августа будет пасмурно, дождь возможен во второй половине дня. Ветер до 9 м/с. Днем ожидается 29–31 °C, ночью — 17–19 °C. 28 августа прогнозируется гроза и град, а также заметное похолодание — днем столбики термометров опустятся до 24 °C, ночью — до 20 °C. 

В то же время в крае и Краснодаре сохраняется высокая пожарная опасность пятого класса. 

Как писали Юга.ру, в конце августа — начале сентября в Краснодарском крае ожидается пик активности клещей.

Город Краснодар Погода Черное море Штормовые предупреждения

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