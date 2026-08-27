Под Анапой вторые сутки не могут потушить пожар на «Утрише» — с огнем борются почти 300 человек и самолет-амфибия 

Краснодарский край

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  • Пожар в заповеднике «Утриш» © Скриншот фото из телеграм-канала Светланы Масловой
    Пожар в заповеднике «Утриш» © Скриншот фото из телеграм-канала Светланы Масловой

Огонь в заповеднике «Утриш» сохраняется на площади около гектара — с ним борются 293 человека, 80 единиц техники, вертолет Ми-8 и самолет Бе-200

Предыстория. 23 августа в «Утрише» произошло возгорание после падения обломков БПЛА, но огонь удалось сдержать. Днем 25 августа здесь начался новый пожар площадью 5 тыс. кв. метров.

26 августа площадь возгорания в заповеднике увеличилась до 70 га. Огонь распространяется по территории, пострадавшей от масштабного пожара 2020 года.

27 августа глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что площадь пожара в заповеднике «Утриш» сократилась до одного гектара. С огнем борются 293 человека, 80 единиц техники, вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.

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Спасательные работы осложняется особенностями местности. Пожар возник в горном районе, где есть труднодоступные участки и крутые склоны. Кроме того, тушению огня мешает ветер. По словам градоначальницы, работы не останавливаются и после наступления темноты.

Помощь спасателям оказывают волонтеры из Анапы и Новороссийска. Для доставки воды на горные склоны они используют мотоциклы, которые позволяют добираться до участков, куда сложно проехать обычной технике.

Напомним, в конце августа 2020 года между поселками Большой и Малый Утриш начался крупный пожар. Огонь перекинулся на заповедник и спалил 126 га леса. Ущерб от пожара превысил 980 млн рублей.

Кубанские власти обвинили в случившемся туристов. После пожара против директора заповедника Олега Кондратьева возбудили уголовное дело о халатности. В 2022 году его осудили на год и два месяца.

Как писали Юга.ру, в 2024 году площадь заповедника «Утриш» между Анапой и Новороссийском увеличили почти на 700 га.

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