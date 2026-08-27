Где в Краснодаре заправить машину: список работающих АЗС на 27 августа

Краснодарский край

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  • © Фото engin akyurt, unsplash.com
    © Фото engin akyurt, unsplash.com

Стало известно, на каких заправках Краснодара есть топливо 27 августа

27 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что сегодня в городе работают 68 автозаправочных станций. При этом еще 38 АЗС временно не отпускают топливо, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.

По данным МЦУ, дизельное топливо доступно на 62 заправках. Бензин марки АИ-95 есть на 37 АЗС, АИ-92 — на 34, а АИ-100 — всего на трех станциях.

Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок:

Адреса работающих АЗС по сетям:

  • Atan: 1-я Дорожная, Красных Партизан, хутор Ленина.
  • PNB: Монтажников, Шевченко.
  • Petrol: 70-летия Октября.
  • Rusoil: Бабушкина, Дальняя, Дзержинского, Пластунская, Ростовское шоссе, Уральская.
  • Teboil: Красных Партизан, Российская.
  • VP: возле поселка Индустриального.
  • «Газпром»: Дзержинского, Ейское шоссе, Красных Партизан, Крупской, Мачуги, Российская, Ростовское шоссе.
  • «Газпромнефть»: Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Евдокимовская, Западный обход, Калинина, Кирилла Россинского, Переходная, Селезнева, Суворова, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Ялтинская.
  • «Ирбис»: Степана Разина.
  • «Лукойл»: Дзержинского, Западный обход, Коммунаров, Крылатая, Мирный проезд, проспект Чекистов, Российская, Ростовское шоссе, Ставропольская, Тополиная, Тургенева.
  • «ОПТИ»: Красных Партизан.
  • «Партнер»: Уральская.
  • «Роснефть»: Котовского, Крупской, Кубанская Набережная, Лизы Чайкиной, Лукьяненко, Ростовское шоссе.
  • «Сивнефть»: Уральская.
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
  • «Татнефть»: Ростовское шоссе.
  • «Уфимнефть»: Восточный обход, Дзержинского, Ростовское шоссе, Солнечная.
  • «ЮНК»: Российская.
  • «Юпитер К»: Первомайская.

Как писали Юга.ру, топливный дефицит в России, по данным СМИ, может усилиться в сентябре из-за ремонтов НПЗ.

Автомобили Нефть Топливо Транспорт Экономика

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