Где в Краснодаре заправить машину: список работающих АЗС на 27 августа

27 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что сегодня в городе работают 68 автозаправочных станций. При этом еще 38 АЗС временно не отпускают топливо, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.



По данным МЦУ, дизельное топливо доступно на 62 заправках. Бензин марки АИ-95 есть на 37 АЗС, АИ-92 — на 34, а АИ-100 — всего на трех станциях.