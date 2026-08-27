Где в Краснодаре заправить машину: список работающих АЗС на 27 августа
Стало известно, на каких заправках Краснодара есть топливо 27 августа
27 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что сегодня в городе работают 68 автозаправочных станций. При этом еще 38 АЗС временно не отпускают топливо, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.
По данным МЦУ, дизельное топливо доступно на 62 заправках. Бензин марки АИ-95 есть на 37 АЗС, АИ-92 — на 34, а АИ-100 — всего на трех станциях.
Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок:
Адреса работающих АЗС по сетям:
- Atan: 1-я Дорожная, Красных Партизан, хутор Ленина.
- PNB: Монтажников, Шевченко.
- Petrol: 70-летия Октября.
- Rusoil: Бабушкина, Дальняя, Дзержинского, Пластунская, Ростовское шоссе, Уральская.
- Teboil: Красных Партизан, Российская.
- VP: возле поселка Индустриального.
- «Газпром»: Дзержинского, Ейское шоссе, Красных Партизан, Крупской, Мачуги, Российская, Ростовское шоссе.
- «Газпромнефть»: Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Евдокимовская, Западный обход, Калинина, Кирилла Россинского, Переходная, Селезнева, Суворова, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Ялтинская.
- «Ирбис»: Степана Разина.
- «Лукойл»: Дзержинского, Западный обход, Коммунаров, Крылатая, Мирный проезд, проспект Чекистов, Российская, Ростовское шоссе, Ставропольская, Тополиная, Тургенева.
- «ОПТИ»: Красных Партизан.
- «Партнер»: Уральская.
- «Роснефть»: Котовского, Крупской, Кубанская Набережная, Лизы Чайкиной, Лукьяненко, Ростовское шоссе.
- «Сивнефть»: Уральская.
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
- «Татнефть»: Ростовское шоссе.
- «Уфимнефть»: Восточный обход, Дзержинского, Ростовское шоссе, Солнечная.
- «ЮНК»: Российская.
- «Юпитер К»: Первомайская.
Как писали Юга.ру, топливный дефицит в России, по данным СМИ, может усилиться в сентябре из-за ремонтов НПЗ.
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