«Окна не являются предметом первой необходимости». Пострадавшие от атаки БПЛА жители Новороссийска пожаловались на отсутствие выплат и отказ властей провести остекление
Жители пострадавшего в Новороссийске дома пожаловались на недостаточные суммы выплат или их отсутствие. Также власти отказываются ремонтировать окна
2 декабря жительница дома на улице Мурата Ахеджака, 5к1 в Новороссийске, который был поврежден при атаке БПЛА, на своей странице в инстаграме* опубликовала ролик, в котором рассказала, что власти города оказывают недостаточную поддержку пострадавшим и отказывают в выплатах.
Девушка рассказала Юга.ру, что в качестве компенсации пострадавшим положены 15 675 рублей на человека. Такие же цифры указаны в постановлении «Об оказании мер социальной поддержки гражданам» на сайте администрации Новороссийска. По данным документа, деньги должны быть предоставлены всем пострадавшим в результате ЧС.
Юга.ру связались с жительницей, чтобы узнать подробности. Она рассказала, что власти выплатят деньги только тем, кто проживает в квартирах. Если же человек прописан в квартире, то ему полагается еще 15 000 рублей. Всего — 30 675 рублей.
Жителям дома без прописки, нужно доказать факт проживания — собрать подписи с соседей и показать квитанции по оплате коммунальных платежей.
Женщина отметила, что не получит материальной помощи — она является собственницей пострадавшей квартиры, но не прописана и не проживает в ней.
По словам собеседницы, «квартира пострадала не сильно», однако по ее подсчетам стоимость замены створок двух окон, одного стеклопакета и регулировка четырех створок обойдется в 59 тыс. рублей.
О том, что выплаты положены не всем, собственникам квартир 1 декабря сообщил замглавы по ЖКХ Новороссийска Рафаэль Бегляров. Видео с его встречи с владельцами жилья попало в распоряжение Юга.ру.
В ролике Бегляров, помимо информации о выплатах, заявил, что квартиры, которые «пострадали из-за самого прилета», пройдут экспертизу, а далее их будут восстанавливать за счет муниципального бюджета. Сроки выполнения экспертиз чиновник не назвал.
Один из владельцев, который не прописан и не проживает в доме, спросил Беглярова, будет ли проводиться остекление квартир.
«Окна не являются предметом первой необходимости, которые определены в действующем законодательстве. Уважаемы жители, я все прекрасно понимаю, но мы же руководствуемся нормативными документами, которые существуют», — заявил чиновник.
Жители привели в пример ситуации в других городах, где после атак БПЛА власти восстанавливают остекления в домах. «Давайте мы о других городах не будем говорить, да?» — ответил Бегляров.
«Заберите себе эти выплаты, сделайте окна людям», — прокомментировала одна из участниц встречи.
Также на встрече присутствовал представитель застройщика дома — компании «ПИК». По его словам, организация восстановит общедомовое имущество: фасад, окна, коридоры, проведет экспертизу и определит несущие стены в квартирах, куда попал беспилотник. Сроки выполнения работ названы не были.
Отметим, что по данным «Коммерсанта», в другом доме, который пострадал сильнее всего, на улице Мурата Ахеджака, 5к4, ремонт квартир пройдет за счет муниципального бюджета. Об этом заявил Бегляров после встречи с собственниками.
Напомним, ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения, четверо из них — из Новороссийска. В Новороссийске повреждения получили 275 объектов жилого фонда — 227 квартир и 48 частных домов.
Как писали Юга.ру, 2 декабря в Краснодарском крае после атаки БПЛА пострадали два человека. Разрушены квартиры, обломки дронов упали на детскую площадку.
* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
