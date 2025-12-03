«Окна не являются предметом первой необходимости». Пострадавшие от атаки БПЛА жители Новороссийска пожаловались на отсутствие выплат и отказ властей провести остекление

Жители пострадавшего в Новороссийске дома пожаловались на недостаточные суммы выплат или их отсутствие. Также власти отказываются ремонтировать окна

2 декабря жительница дома на улице Мурата Ахеджака, 5к1 в Новороссийске, который был поврежден при атаке БПЛА, на своей странице в инстаграме* опубликовала ролик, в котором рассказала, что власти города оказывают недостаточную поддержку пострадавшим и отказывают в выплатах.

Девушка рассказала Юга.ру, что в качестве компенсации пострадавшим положены 15 675 рублей на человека. Такие же цифры указаны в постановлении «Об оказании мер социальной поддержки гражданам» на сайте администрации Новороссийска. По данным документа, деньги должны быть предоставлены всем пострадавшим в результате ЧС.

Юга.ру связались с жительницей, чтобы узнать подробности. Она рассказала, что власти выплатят деньги только тем, кто проживает в квартирах. Если же человек прописан в квартире, то ему полагается еще 15 000 рублей. Всего — 30 675 рублей.

Жителям дома без прописки, нужно доказать факт проживания — собрать подписи с соседей и показать квитанции по оплате коммунальных платежей.



Женщина отметила, что не получит материальной помощи — она является собственницей пострадавшей квартиры, но не прописана и не проживает в ней.

По словам собеседницы, «квартира пострадала не сильно», однако по ее подсчетам стоимость замены створок двух окон, одного стеклопакета и регулировка четырех створок обойдется в 59 тыс. рублей.