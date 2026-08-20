Топливо в Краснодаре 20 августа: на каких АЗС можно заправиться

Краснодарский край

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  • АЗС на Фестивальном микрорайоне Краснодара © Фото Людмилы Сакс, Юга.ру
    АЗС на Фестивальном микрорайоне Краснодара © Фото Людмилы Сакс, Юга.ру

Власти рассказали, где в Краснодаре есть бензин и дизель

20 августа телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что утром в четверг в городе работают 67 автозаправочных станций. Накануне было столько же. Это на 13 меньше, чем в понедельник, 17 августа.

Доступное топливо:

  • АИ-92 — на 43 АЗС;
  • АИ-95 — на 39 АЗС;
  • АИ-100 — на 4 АЗС;
  • дизельное топливо — на 62 АЗС.

Еще 39 АЗС временно не функционируют, а 9 закрыты на ремонт.

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Работающие автозаправки расположены в разных районах Краснодара. В частности, топливо отпускают на следующих объектах:

  • «Роснефть» — Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Кубанская Набережная, Крупской, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина;
  • «Лукойл» — Старокубанская, Уральская, Ставропольская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Западный обход, Коммунаров;
  • «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Российская, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе;
  • VP — возле поселка Индустриального;
  • «СитиОйл» — Ростовское шоссе, Мачуги;
  • Teboil — Красных Партизан;
  • «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
  • Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК» — Александра Покрышкина;
  • PNB — Монтажников, Шевченко;
  • «Сивнефть» — Уральская;
  • «ЮНК» — Российская;
  • «Партнер» — Уральская;
  • «ОПТИ» — Красных Партизан;
  • Petrol — 70-летия Октября.

На некоторых заправках топливо отпускают только в баки автомобилей.

Как писали Юга.ру, в Сочи, Анапе, Новороссийске и Геленджике продолжают действовать ограничения на продажу бензина и дизтоплива.

Автомобили Краснодар Топливо

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