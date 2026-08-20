Топливо в Краснодаре 20 августа: на каких АЗС можно заправиться

Власти рассказали, где в Краснодаре есть бензин и дизель

20 августа телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что утром в четверг в городе работают 67 автозаправочных станций. Накануне было столько же. Это на 13 меньше, чем в понедельник, 17 августа.

Доступное топливо:

АИ-92 — на 43 АЗС;

АИ-95 — на 39 АЗС;

АИ-100 — на 4 АЗС;

дизельное топливо — на 62 АЗС.

Еще 39 АЗС временно не функционируют, а 9 закрыты на ремонт.