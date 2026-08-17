Топливо в Краснодаре 17 августа: на каких АЗС есть бензин

Власти рассказали, где в Краснодаре можно заправиться 17 августа

17 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром понедельник в городе работают 80 АЗС. При этом ситуация на заправках может меняться в течение дня, поэтому данные актуальны на момент подготовки сводки. Сейчас топливо доступно в следующем количестве: АИ-92 — на 52 АЗС;

АИ-95 — на 38 АЗС;

АИ-100 — на 3 АЗС;

дизельное топливо — на 69 АЗС.

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Где можно заправиться: «Роснефть» — улицы Лизы Чайкиной, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, район станицы Елизаветинской, Кубанская Набережная и Крупской, трасса Краснодар — Кропоткин в направлении хутора Ленина.

«Лукойл» — улицы Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров и Ставропольская, район станицы Старокорсунской.

«Газпром» — улицы Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе и Ейское шоссе.

«Газпромнефть» — улицы Селезнева, Уральская, Лизы Чайкиной, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова и Ялтинская, трасса Краснодар — Кропоткин в направлении от хутора Ленина к Краснодару, трасса Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина.

Rusoil — улицы Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского и Пластунская.

«Татнефть» — Ростовское шоссе.

VP — район поселка Индустриального.

«СитиОйл» — улицы Мачуги и Ростовское шоссе.

Teboil —улицы Сормовская и Новороссийская.

«Уфимнефть» — улицы Дзержинского, Солнечная, Восточный обход и Ростовское шоссе.

Atan — улицы 1-я Дорожная и Красных Партизан, район хутора Ленина.

«КТК» — улица Покрышкина.

«Ирбис» — улица Разина.

PNB — улица Монтажников.

«Сивнефть» и «Партнер»— улицы Уральская.

«ОПТИ» — улица Красных Партизан.

Petrol — улица 70-летия Октября.

«ЮНК» — улица Российская. На некоторых АЗС собственники по-прежнему ограничивают продажу топлива. В таких случаях бензин отпускают только в бак автомобиля — заправлять канистры нельзя. Еще 26 АЗС в Краснодаре временно не продают топливо. Девять заправочных станций закрыты на ремонт или ребрендинг.