Топливо в Краснодаре 17 августа: на каких АЗС есть бензин

Краснодарский край

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  • © Фото Людмилы Сакс, Юга.ру
    © Фото Людмилы Сакс, Юга.ру

Власти рассказали, где в Краснодаре можно заправиться 17 августа

17 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром понедельник в городе работают 80 АЗС. При этом ситуация на заправках может меняться в течение дня, поэтому данные актуальны на момент подготовки сводки.

Сейчас топливо доступно в следующем количестве:

  • АИ-92 — на 52 АЗС;
  • АИ-95 — на 38 АЗС;
  • АИ-100 — на 3 АЗС;
  • дизельное топливо — на 69 АЗС.

Проверили бензин на трассе А-289 Краснодар — Анапа:

Где можно заправиться:

  • «Роснефть» — улицы Лизы Чайкиной, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, район станицы Елизаветинской, Кубанская Набережная и Крупской, трасса Краснодар — Кропоткин в направлении хутора Ленина.
  • «Лукойл» — улицы Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров и Ставропольская, район станицы Старокорсунской.
  • «Газпром» — улицы Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе и Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть» — улицы Селезнева, Уральская, Лизы Чайкиной, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова и Ялтинская, трасса Краснодар — Кропоткин в направлении от хутора Ленина к Краснодару, трасса Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина.
  • Rusoil — улицы Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского и Пластунская.
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе.
  • VP — район поселка Индустриального.
  • «СитиОйл» — улицы Мачуги и Ростовское шоссе.
  • Teboil —улицы Сормовская и Новороссийская.
  • «Уфимнефть» — улицы Дзержинского, Солнечная, Восточный обход и Ростовское шоссе.
  • Atan — улицы 1-я Дорожная и Красных Партизан, район хутора Ленина.
  • «КТК» — улица Покрышкина.
  • «Ирбис» — улица Разина.
  • PNB — улица Монтажников.
  • «Сивнефть» и «Партнер»— улицы Уральская.
  • «ОПТИ» — улица Красных Партизан.
  • Petrol — улица 70-летия Октября.
  • «ЮНК» — улица Российская.

На некоторых АЗС собственники по-прежнему ограничивают продажу топлива. В таких случаях бензин отпускают только в бак автомобиля — заправлять канистры нельзя.

Еще 26 АЗС в Краснодаре временно не продают топливо. Девять заправочных станций закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, на заправках Сочи начали дежурить волонтеры. Также на всех АЗС курорта ограничен отпуск топлива в канистры.

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