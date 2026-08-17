Топливо в Краснодаре 17 августа: на каких АЗС есть бензин
Власти рассказали, где в Краснодаре можно заправиться 17 августа
17 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром понедельник в городе работают 80 АЗС. При этом ситуация на заправках может меняться в течение дня, поэтому данные актуальны на момент подготовки сводки.
Сейчас топливо доступно в следующем количестве:
- АИ-92 — на 52 АЗС;
- АИ-95 — на 38 АЗС;
- АИ-100 — на 3 АЗС;
- дизельное топливо — на 69 АЗС.
Проверили бензин на трассе А-289 Краснодар — Анапа:
Где можно заправиться:
- «Роснефть» — улицы Лизы Чайкиной, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, район станицы Елизаветинской, Кубанская Набережная и Крупской, трасса Краснодар — Кропоткин в направлении хутора Ленина.
- «Лукойл» — улицы Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров и Ставропольская, район станицы Старокорсунской.
- «Газпром» — улицы Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе и Ейское шоссе.
- «Газпромнефть» — улицы Селезнева, Уральская, Лизы Чайкиной, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова и Ялтинская, трасса Краснодар — Кропоткин в направлении от хутора Ленина к Краснодару, трасса Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина.
- Rusoil — улицы Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского и Пластунская.
- «Татнефть» — Ростовское шоссе.
- VP — район поселка Индустриального.
- «СитиОйл» — улицы Мачуги и Ростовское шоссе.
- Teboil —улицы Сормовская и Новороссийская.
- «Уфимнефть» — улицы Дзержинского, Солнечная, Восточный обход и Ростовское шоссе.
- Atan — улицы 1-я Дорожная и Красных Партизан, район хутора Ленина.
- «КТК» — улица Покрышкина.
- «Ирбис» — улица Разина.
- PNB — улица Монтажников.
- «Сивнефть» и «Партнер»— улицы Уральская.
- «ОПТИ» — улица Красных Партизан.
- Petrol — улица 70-летия Октября.
- «ЮНК» — улица Российская.
На некоторых АЗС собственники по-прежнему ограничивают продажу топлива. В таких случаях бензин отпускают только в бак автомобиля — заправлять канистры нельзя.
Еще 26 АЗС в Краснодаре временно не продают топливо. Девять заправочных станций закрыты на ремонт или ребрендинг.
Как писали Юга.ру, на заправках Сочи начали дежурить волонтеры. Также на всех АЗС курорта ограничен отпуск топлива в канистры.
Все материалы по теме: