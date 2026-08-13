В Краснодаре утонул подросток во время тренировки по гребле. Прокуратура организовала проверку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В реке Кубани погиб 14-летний мальчик. Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего

13 августа пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в Краснодаре во время тренировки по гребле на реке Кубани погиб 14-летний подросток. Ведомство организовало проверку.

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдались ли требования безопасности во время тренировки, был ли на подростке спасательный жилет и как контролировали ситуацию тренеры.  

В краснодарском Дмитриевском сквере девочка провалилась в дыру на горке:

По данным соцсетей, трагедия произошла в районе улицы Кубанской. Во время занятия подросток оказался в воде, после чего ушел под воду. Спасти его не удалось.

Как писали Юга.ру, в мае в частной клинике Новороссийска умер восьмилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело, а Росздравнадзор подал в суд.

Безопасность Гребля Дети Краснодар Происшествия Прокуратура Река Кубань смерть Спорт

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