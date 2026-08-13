В Краснодаре утонул подросток во время тренировки по гребле. Прокуратура организовала проверку
В реке Кубани погиб 14-летний мальчик. Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего
13 августа пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в Краснодаре во время тренировки по гребле на реке Кубани погиб 14-летний подросток. Ведомство организовало проверку.
Прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдались ли требования безопасности во время тренировки, был ли на подростке спасательный жилет и как контролировали ситуацию тренеры.
В краснодарском Дмитриевском сквере девочка провалилась в дыру на горке:
По данным соцсетей, трагедия произошла в районе улицы Кубанской. Во время занятия подросток оказался в воде, после чего ушел под воду. Спасти его не удалось.
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