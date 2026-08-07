В Азовском море начали устанавливать сети для защиты пляжей от медуз

Специальные заграждения появятся в прибрежных зонах отдыха. Они должны защитить отдыхающих от нашествия медуз в разгар сезона

6 августа пресс-служба Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщила, что специалисты начали тестировать противомедузные сети в Азовском море. Осенью 2025 года технологию испытали в Темрюкском районе. Тогда ученые изучили течения, поведение медуз и их взаимодействие с заграждениями. На основе полученных данных специалисты разработали компьютерную программу, которая позволяет определить оптимальную схему размещения сетей. Сейчас противомедузные заграждения установили в районах зон отдыха, а осенью их планируют разместить и в местах прибрежного рыболовства.

© Скриншоты фото с сайта ВНИРО

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Ученые ВНИРО рассказали, что численность медуз в Азовском море продолжает расти из-за высокой солености воды — в среднем она составляет около 15 промилле (‰). Желетелые организмы мешают отдыхающим, а также создают проблемы для рыболовства, забивая сети. По прогнозам ученых, Азовское море останется соленым (на уровне 12–13‰), поэтому необходимы эффективные способы минимизации ущерба от медуз. Отметим, что проблема нашествия желетелых организмов в Азовском море существует уже давно. Ученые не только ищут способы защитить от них пляжи, но и предлагают использовать желетелых в промышленности и пищевой отрасли — например, делать из них чипсы и крекеры, а также добавлять в бетон.