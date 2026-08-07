В Геленджике закончился бензин АИ-100, а 92-й и 95-й остались только на одной АЗС

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Власти Геленджика рассказали о ситуации с топливом на курорте 7 августа

7 августа пресс-служба администрации Геленджика сообщила, что в пятницу на курорте работают семь автозаправочных станций. Горючее марок АИ-95 и АИ-92 есть только на одной АЗС — «Роснефть» в микрорайоне Черемушки. Там же доступно дизельное топливо.

Бензина АИ-100 в городе нет вообще.

«Бензин есть, только стоять за ним долго»:

Дизельное топливо можно найти на следующих АЗС:

  • «Лукойл» — улица Островского;
  • «Лукойл» — кольцо;
  • «Газпромнефть» — улица Ходенко;
  • «Газпромнефть» — Сухумское шоссе;
  • «Уфимнефть» — объездная М-4 «Дон»;
  • «Лукойл» — село Архипо-Осиповка.

Автомобилисты сообщают, что очереди на АЗС вернулись.

Кроме того, в соцсетях жители жалуются, что ситуация с топливом на курорте с каждым днем становится хуже. Горожане просят не просто давать сухую информацию о работающих АЗС и наличии на них топлива, но и сообщать о мерах, которые принимают власти, чтобы стабилизировать обстановку.

В Краснодаре 6 и 7 августа у нескольких АЗС снова образовались очереди за бензином.

Напомним, 4 августа власти Краснодарского края заявили, что ситуация с обеспечением региона топливом постепенно приходит в норму. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что благодаря увеличению поставок обстановка стабилизировалась.

Как писали Юга.ру, в России разрешили производить и продавать бензин низких экологических классов, от которых давно отказались в мире.

Автомобили Геленджик Нефть Топливо

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