В Геленджике закончился бензин АИ-100, а 92-й и 95-й остались только на одной АЗС

Власти Геленджика рассказали о ситуации с топливом на курорте 7 августа

7 августа пресс-служба администрации Геленджика сообщила , что в пятницу на курорте работают семь автозаправочных станций. Горючее марок АИ-95 и АИ-92 есть только на одной АЗС — «Роснефть» в микрорайоне Черемушки. Там же доступно дизельное топливо.

«Бензин есть, только стоять за ним долго»:

Дизельное топливо можно найти на следующих АЗС:

«Лукойл» — улица Островского;

«Лукойл» — кольцо;

«Газпромнефть» — улица Ходенко;

«Газпромнефть» — Сухумское шоссе;

«Уфимнефть» — объездная М-4 «Дон»;

«Лукойл» — село Архипо-Осиповка.

Автомобилисты сообщают, что очереди на АЗС вернулись.

Кроме того, в соцсетях жители жалуются, что ситуация с топливом на курорте с каждым днем становится хуже. Горожане просят не просто давать сухую информацию о работающих АЗС и наличии на них топлива, но и сообщать о мерах, которые принимают власти, чтобы стабилизировать обстановку.

В Краснодаре 6 и 7 августа у нескольких АЗС снова образовались очереди за бензином.

Напомним, 4 августа власти Краснодарского края заявили, что ситуация с обеспечением региона топливом постепенно приходит в норму. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что благодаря увеличению поставок обстановка стабилизировалась.