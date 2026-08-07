Суд обязал застройщиков выплатить почти 700 тыс. рублей за ущерб древнему городу в Тамани

В древнем городе «Гермонасса-Тмутаракань» возводили дом и другие постройки без археологического сопровождения

Дело связано со строительными и земляными работами на территории древнего города «Гермонасса-Тмутаракань», где сохранились памятники античной эпохи и Средневековья. По данным суда, их проводили без обязательного археологического сопровождения.

6 августа объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила , что Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу о причинении ущерба объекту культурного наследия федерального значения — древнему городу «Гермонасса-Тмутаракань» в Темрюкском районе. Решение суда первой инстанции оставили без изменений.

Суд установил, что владельцы участка начали строительство, не убедившись, что не затронут объект культурного наследия. На территории выкопали котлованы под жилой дом, бассейн и другие постройки. При этом сведения о границах памятника есть в генеральном плане Таманского сельского поселения и доступны всем.

Суд пришел к выводу, что ответчики нарушили требования законодательства об охране объектов культурного наследия и не проявили необходимой осторожности при проведении работ.

Ранее Калининский районный суд обязал выплатить 693 тыс. 513 рублей в качестве компенсации ущерба. Ответчики попытались оспорить это решение, однако Краснодарский краевой суд отклонил жалобу и оставил вердикт без изменений.

Археологический комплекс «Гермонасса-Тмутаракань» на Таманском полуострове хранит следы жизни людей на протяжении почти 2,5 тыс. лет — от античности до Средневековья. За более чем 150 лет раскопок археологи нашли древние улицы, жилые дома, храмы, монеты и предметы быта. При этом исследована лишь небольшая часть города.