Суд обязал застройщиков выплатить почти 700 тыс. рублей за ущерб древнему городу в Тамани

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

В древнем городе «Гермонасса-Тмутаракань» возводили дом и другие постройки без археологического сопровождения

6 августа объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу о причинении ущерба объекту культурного наследия федерального значения — древнему городу «Гермонасса-Тмутаракань» в Темрюкском районе. Решение суда первой инстанции оставили без изменений.

Дело связано со строительными и земляными работами на территории древнего города «Гермонасса-Тмутаракань», где сохранились памятники античной эпохи и Средневековья. По данным суда, их проводили без обязательного археологического сопровождения.

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Суд установил, что владельцы участка начали строительство, не убедившись, что не затронут объект культурного наследия. На территории выкопали котлованы под жилой дом, бассейн и другие постройки. При этом сведения о границах памятника есть в генеральном плане Таманского сельского поселения и доступны всем.

Суд пришел к выводу, что ответчики нарушили требования законодательства об охране объектов культурного наследия и не проявили необходимой осторожности при проведении работ.

Ранее Калининский районный суд обязал выплатить 693 тыс. 513 рублей в качестве компенсации ущерба. Ответчики попытались оспорить это решение, однако Краснодарский краевой суд отклонил жалобу и оставил вердикт без изменений.

Археологический комплекс «Гермонасса-Тмутаракань» на Таманском полуострове хранит следы жизни людей на протяжении почти 2,5 тыс. лет — от античности до Средневековья. За более чем 150 лет раскопок археологи нашли древние улицы, жилые дома, храмы, монеты и предметы быта. При этом исследована лишь небольшая часть города.

Как писали Юга.ру, на Азишском хребте в Адыгее нашли поселение протомеотов — древних жителей Кавказа.

Археология История Памятники архитектуры Строительство Суд Темрюкский район

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