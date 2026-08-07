Суд обязал застройщиков выплатить почти 700 тыс. рублей за ущерб древнему городу в Тамани
В древнем городе «Гермонасса-Тмутаракань» возводили дом и другие постройки без археологического сопровождения
6 августа объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу о причинении ущерба объекту культурного наследия федерального значения — древнему городу «Гермонасса-Тмутаракань» в Темрюкском районе. Решение суда первой инстанции оставили без изменений.
Дело связано со строительными и земляными работами на территории древнего города «Гермонасса-Тмутаракань», где сохранились памятники античной эпохи и Средневековья. По данным суда, их проводили без обязательного археологического сопровождения.
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Суд установил, что владельцы участка начали строительство, не убедившись, что не затронут объект культурного наследия. На территории выкопали котлованы под жилой дом, бассейн и другие постройки. При этом сведения о границах памятника есть в генеральном плане Таманского сельского поселения и доступны всем.
Суд пришел к выводу, что ответчики нарушили требования законодательства об охране объектов культурного наследия и не проявили необходимой осторожности при проведении работ.
Ранее Калининский районный суд обязал выплатить 693 тыс. 513 рублей в качестве компенсации ущерба. Ответчики попытались оспорить это решение, однако Краснодарский краевой суд отклонил жалобу и оставил вердикт без изменений.
Археологический комплекс «Гермонасса-Тмутаракань» на Таманском полуострове хранит следы жизни людей на протяжении почти 2,5 тыс. лет — от античности до Средневековья. За более чем 150 лет раскопок археологи нашли древние улицы, жилые дома, храмы, монеты и предметы быта. При этом исследована лишь небольшая часть города.
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