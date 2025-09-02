Ученые придумали новый способ борьбы с медузами в Азовском море. Больше всего от них страдают пляжи Темрюкского района

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото с сайта ВНИРО
    © Скриншот фото с сайта ВНИРО

В сентябре на побережье Азовского моря ученые протестуют противомедузные сети

2 сентября Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что с нашествием медуз в Азовском море ученые планируют бороться при помощи заградительных сетей.

Сотрудники ВНИРО изготовили чертежи сетей и построили их первый экспериментальный образец в Темрюкском районе. Испытания пройдут уже в первой половине сентября 2025 года. 

В ходе эксперимента будут ежедневно изучаться течения медуз, их передвижение и взаимодействие с сетями. Полученные данные ученые будут использовать для разработки компьютерной программы — она позволит определить наилучшую территорию для расстановки сетей. 

Построить полномасштабные сети и продолжить исследование планируют в 2026 году. 

Ученые отмечают, что численность медуз зависит от солености воды. Например, в районе Таганрогского залива соленость минимальна и нашествия живых организмов происходят редко. 

В Темрюкском районе же фиксируется максимальное количество медуз и высокая соленость воды, поэтому данный район был выбран для проведения эксперимента. 

Читайте также:

Сотрудники ВНИРО заявили, что численность желетелых организмов можно сократить и с помощью снижения солености воды в море. Но на данный момент такой возможности не представляется. 

«Биомасса медуз выросла до миллионов тонн. Их скопления нарушают работу приморских пляжей, забивают орудия лова, блокируя добычу рыбы. <...> Вопросы изучения состояния численности медуз в Азовском море и разработки предложений по борьбе с их негативным воздействием еще долго будут актуальными», — отметили ученые.

Напомним, о планах очистки Азовского моря от медуз сообщали еще в ноябре 2024 года. 

Проблема нашествия желетелых организмов в Азовском море существует уже долгое время. Ежегодно в курортный сезон туристы выкладывают в сеть кадры с огромным количеством медуз у берегов Темрюкского района. 

В январе 2024 года ученый Сергей Дудкин призвал решать проблему роста числа медуз в Азовском море. Он заявил, что «в 2022-2023 годах негативное воздействие на сферу отдыха и рыболовство стало столь сильным, что можно говорить о «медузной катастрофе».

Как писали Юга.ру, в марте 2024 года ученые предложили солить медуз из Азовского моря, а в сентябре 2024 года в Крыму научились делать «чипсы» из медуз. 

Азовское море Животные Наука Рыболовство Темрюкский район Экология

Новости

В Краснодаре откроется событийная площадка на Обрывной. Первым мероприятием станет гастрофестиваль
Ученые придумали новый способ борьбы с медузами в Азовском море. Больше всего от них страдают пляжи Темрюкского района
Кубанский производитель алкоголя хочет запатентовать марки «Ленин» и «Сталин» — СМИ
Нефтяное пятно в Черном море увеличилось до 350 кв. километров и движется в сторону Крыма
Под Майкопом снова пройдет фестиваль адыгейского сыра. В прошлом году его посетили 50 тыс. человек
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета

Лента новостей

Театральная студия, зал самбо и издательский центр
Сегодня, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Сегодня, 12:35
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Духовность вместо прав человека
29 августа, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах

Реклама на сайте