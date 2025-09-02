Ученые придумали новый способ борьбы с медузами в Азовском море. Больше всего от них страдают пляжи Темрюкского района

В сентябре на побережье Азовского моря ученые протестуют противомедузные сети

2 сентября Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что с нашествием медуз в Азовском море ученые планируют бороться при помощи заградительных сетей.

Сотрудники ВНИРО изготовили чертежи сетей и построили их первый экспериментальный образец в Темрюкском районе. Испытания пройдут уже в первой половине сентября 2025 года.

В ходе эксперимента будут ежедневно изучаться течения медуз, их передвижение и взаимодействие с сетями. Полученные данные ученые будут использовать для разработки компьютерной программы — она позволит определить наилучшую территорию для расстановки сетей.

Построить полномасштабные сети и продолжить исследование планируют в 2026 году.

Ученые отмечают, что численность медуз зависит от солености воды. Например, в районе Таганрогского залива соленость минимальна и нашествия живых организмов происходят редко.

В Темрюкском районе же фиксируется максимальное количество медуз и высокая соленость воды, поэтому данный район был выбран для проведения эксперимента.