Ученые придумали новый способ борьбы с медузами в Азовском море. Больше всего от них страдают пляжи Темрюкского района
В сентябре на побережье Азовского моря ученые протестуют противомедузные сети
2 сентября Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что с нашествием медуз в Азовском море ученые планируют бороться при помощи заградительных сетей.
Сотрудники ВНИРО изготовили чертежи сетей и построили их первый экспериментальный образец в Темрюкском районе. Испытания пройдут уже в первой половине сентября 2025 года.
В ходе эксперимента будут ежедневно изучаться течения медуз, их передвижение и взаимодействие с сетями. Полученные данные ученые будут использовать для разработки компьютерной программы — она позволит определить наилучшую территорию для расстановки сетей.
Построить полномасштабные сети и продолжить исследование планируют в 2026 году.
Ученые отмечают, что численность медуз зависит от солености воды. Например, в районе Таганрогского залива соленость минимальна и нашествия живых организмов происходят редко.
В Темрюкском районе же фиксируется максимальное количество медуз и высокая соленость воды, поэтому данный район был выбран для проведения эксперимента.
Сотрудники ВНИРО заявили, что численность желетелых организмов можно сократить и с помощью снижения солености воды в море. Но на данный момент такой возможности не представляется.
«Биомасса медуз выросла до миллионов тонн. Их скопления нарушают работу приморских пляжей, забивают орудия лова, блокируя добычу рыбы. <...> Вопросы изучения состояния численности медуз в Азовском море и разработки предложений по борьбе с их негативным воздействием еще долго будут актуальными», — отметили ученые.
Напомним, о планах очистки Азовского моря от медуз сообщали еще в ноябре 2024 года.
Проблема нашествия желетелых организмов в Азовском море существует уже долгое время. Ежегодно в курортный сезон туристы выкладывают в сеть кадры с огромным количеством медуз у берегов Темрюкского района.
В январе 2024 года ученый Сергей Дудкин призвал решать проблему роста числа медуз в Азовском море. Он заявил, что «в 2022-2023 годах негативное воздействие на сферу отдыха и рыболовство стало столь сильным, что можно говорить о «медузной катастрофе».
Как писали Юга.ру, в марте 2024 года ученые предложили солить медуз из Азовского моря, а в сентябре 2024 года в Крыму научились делать «чипсы» из медуз.