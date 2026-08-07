Около 8 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за жары и перегрузки сетей
В Махачкале произошли очередные массовые отключения электроэнергии
7 августа пресс-служба правительства Дагестана сообщила, что около 8 тыс. жителей Махачкалы остались без света. Чиновники заявили, что сбой произошел из-за «высокой температуры воздуха и повышенной нагрузки на электросетевой комплекс».
В связи с перегрузкой сработала автоматическая система защиты оборудования — в городе обесточило три из 150 линий электропередачи.
Помимо этого, 7 августа в части Махачкалы приостановили подачу горячей воды. По данным издания «Мирмол», это связано с плановыми ремонтными работами на сетях.
Отметим, что отключения электроэнергии в летний период стали для столицы Дагестана регулярной проблемой. Подобные масштабные блэкауты фиксируют в регионе не первый сезон.
В августе 2025 года жители Махачкалы выходили на протесты из-за проблем с электричеством. Тогда в Дагестане без света оставались более 80 тыс. человек.
Как писали Юга.ру, из-за некачественного топлива в дагестанском Каспийске сломалась половина мусоровозов, город завален мусором.