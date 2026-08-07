В России хотят снизить требования к авиакеросину для увеличения его производства

После разрешения на продажу бензина «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» власти обсуждают новые требования к авиатопливу

Одно из главных предложений касается температуры замерзания топлива. Сейчас большинство нефтеперерабатывающих заводов выпускает авиакеросин, который сохраняет свои свойства при температуре до –60 °C. В министерстве предлагают разрешить производить топливо с температурой замерзания –50 °C.

7 августа «Известия» сообщили , что в России рассматривают возможность изменить требования к авиационному керосину, чтобы увеличить объемы его производства. Соответствующие предложения Минтранс направил на рассмотрение профильным ведомствам и отраслевым организациям.

По словам разработчиков инициативы, такой керосин соответствует государственным стандартам и подходит для выполнения полетов практически на всей территории России. Предполагается, что НПЗ смогут дополнительно выпускать до 250 тыс. тонн авиационного топлива в месяц.

Кроме того, власти предлагают увеличить число производителей авиакеросина. Для этого хотят привлечь небольшие частные НПЗ, а также развивать производство синтетического авиационного топлива из природного газа.

Большинство пассажирских самолетов летает на эшелонах 9–12 км, где воздух очень холодный. Примерные значения:

— 9 км — около –40…–50 °C;

— 10–11 км — обычно –50…–60 °C;

— 12 км — примерно −55…−65 °C.



Иногда при определенных погодных условиях температура может опускаться до –70 °C.

Напомним, 5 августа правительство разрешило производить, импортировать и продавать бензин экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Мера должна помочь избежать дефицита топлива на внутреннем рынке и обеспечить стабильные поставки.