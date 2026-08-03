Под Геленджиком погибло три человека после падения обломков БПЛА

Краснодарский край

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали

3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что село Архипо-Осиповка под Геленджиком подверглось атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона погибли три человека.

Кроме того, различные травмы получили 13 человек, среди которых есть дети. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

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По данным властей, целью атаки стала гражданская инфраструктура. Обстоятельства случившегося уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и специалисты профильных ведомств. Они обследуют территорию, устраняют последствия происшествия и обеспечивают безопасность в районе.

Напомним, 1 августа в Геленджике обломки БПЛА упали на магазин.

Как писали Юга.ру, 3 августа в Крыму после атаки беспилотников погибли три человека.

Геленджик Происшествия СВО смерть

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