Под Геленджиком погибло три человека после падения обломков БПЛА
В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали
3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что село Архипо-Осиповка под Геленджиком подверглось атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона погибли три человека.
Кроме того, различные травмы получили 13 человек, среди которых есть дети. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
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По данным властей, целью атаки стала гражданская инфраструктура. Обстоятельства случившегося уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и специалисты профильных ведомств. Они обследуют территорию, устраняют последствия происшествия и обеспечивают безопасность в районе.
Напомним, 1 августа в Геленджике обломки БПЛА упали на магазин.
Как писали Юга.ру, 3 августа в Крыму после атаки беспилотников погибли три человека.
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