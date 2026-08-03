Под Геленджиком погибло три человека после падения обломков БПЛА

В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали

3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что село Архипо-Осиповка под Геленджиком подверглось атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона погибли три человека. Кроме того, различные травмы получили 13 человек, среди которых есть дети. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным властей, целью атаки стала гражданская инфраструктура. Обстоятельства случившегося уточняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и специалисты профильных ведомств. Они обследуют территорию, устраняют последствия происшествия и обеспечивают безопасность в районе. Напомним, 1 августа в Геленджике обломки БПЛА упали на магазин.