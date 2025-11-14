Для строительства курорта в Лагонаки вырубят почти 10 тыс. деревьев. Ранее власти Адыгеи обещали максимально сохранить природные места

Несмотря на обещания чиновника, строители уже уничтожили на плато краснокнижные лишайники. Эти растения могут погибнуть и при рубке новых деревьев. Адыгейские экологи считают, что лишайники никто не брал в расчет и не оценивал воздействие на них при подготовке проекта.



Напомним, что строительство курорта «Лагонаки» за 60 млрд рублей началось в 2023 году. На плато планируют возвести гостиницы на 2 500 номеров и 35 километров горнолыжных трасс.



Против строительства курорта выступили местные жители, ученые и представители ЮНЕСКО, под чьей охраной находится плато. По мнению активистов, возведение на Лагонаки любых объектов нанесет ущерб биологическому разнообразию плато, а также создаст высокую антропогенную нагрузку.



В августе 2025 года депутат Госдумы Олег Михайлов рассказал о многочисленных фальсификациях в документах, связанных со строительством. Речь шла о подделке расчетов нагрузки на грунт и занижении числа краснокнижных видов растений на территории плато.