Для строительства курорта в Лагонаки вырубят почти 10 тыс. деревьев. Ранее власти Адыгеи обещали максимально сохранить природные места

Адыгея

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Адыгее при строительстве эко-курорта «Лагонаки» планируют вырубить 9 950 деревьев

13 ноября экоактивисты опубликовали документ из которого следует, что при строительстве курорта «Лагонаки» в Адыгее планирует вырубить 9 950 деревьев старинного черкесского леса. На территории могут спилить пихты Нордмана, березы Литвинова, сосны, высокогорные клены, рябины и восточные буки.

Ранее глава Адыгеи Марат Кумпилов заявлял, что «при реализации инвестпроекта особое внимание уделяется сохранению природы и минимальному воздействию на окружающую среду».

«Обещание не вредить природе — пустая фраза»:

Несмотря на обещания чиновника, строители уже уничтожили на плато краснокнижные лишайники. Эти растения могут погибнуть и при рубке новых деревьев. Адыгейские экологи считают, что лишайники никто не брал в расчет и не оценивал воздействие на них при подготовке проекта.

Напомним, что строительство курорта «Лагонаки» за 60 млрд рублей началось в 2023 году. На плато планируют возвести гостиницы на 2 500 номеров и 35 километров горнолыжных трасс.

Против строительства курорта выступили местные жители, ученые и представители ЮНЕСКО, под чьей охраной находится плато. По мнению активистов, возведение на Лагонаки любых объектов нанесет ущерб биологическому разнообразию плато, а также создаст высокую антропогенную нагрузку.

В августе 2025 года депутат Госдумы Олег Михайлов рассказал о многочисленных фальсификациях в документах, связанных со строительством. Речь шла о подделке расчетов нагрузки на грунт и занижении числа краснокнижных видов растений на территории плато.

Как писали Юга.ру, антимонопольная служба заявила о картельном сговоре при озеленении Краснодара.

Адыгея горы климат Курорты и туризм Майкопский район Мурат Кумпилов Растениеводство Строительство Экология

