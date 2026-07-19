Нефтеналивной терминал в Новороссийске подвергся атаке БПЛА

Утром 19 июля беспилотниками были атакованы два танкера, загружавшиеся нефтью на терминале КТК в Новороссийске

Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) 19 июля объявила о том , что их нефтеналивной терминал в Черном море «подвергся террористической атаке».

Согласно заявлению, беспилотные летательные аппараты атаковали два танкера, которые в этот момент загружались нефтью на выносных причальных устройствах. В результате один из кораблей загорелся, но пожар удалось потушить.

«Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», — говорится в пресс-релизе.

Отдельно в консорциуме подчеркнули, что «это уже пятый акт агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права». Также авторы заявления сообщают, что «в отношении КТК никогда не вводилось никаких санкционных или ограничительных мер» и что оба атакованных танкера не относятся к российской юрисдикции — судно под названием «Asia» ходит под флагом Либерии, а «Nissos Ios» под флагом Маршалловых Островов.