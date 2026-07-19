«Звук слышен в Ставрополе»: БПЛА атаковали промзону в Вязниках в третий раз за 10 дней

19 июля атака беспилотников вновь вызвала крупный пожар в нескольких километрах от Ставрополя — в хуторе Вязники пришлось ввести режим ЧС

В ночь на 19 июля Ставропольский край подвергся атаке БПЛА — глава региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил о «двух очагах возгорания в промзоне хутора Вязники», расположенного в нескольких километрах к северу от краевой столицы.

«Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы — звук слышен в Ставрополе», — описал ситуацию чиновник в последующем сообщении.

Владимиров также добавил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, а угроза жилым домам отсутствует. Тем не менее, в Вязниках ввели режим ЧС местного уровня, а жителей близлежащих кварталов эвакуировали. Экстренные службы продолжают работу на месте пожара.