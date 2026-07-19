Краснодарский край лидирует в России по смертности велосипедистов

В первом полугодии 2026-го в Краснодарском крае велосипедисты погибали в ДТП чаще, чем в любом другом регионе РФ

С января по июнь 2026 года на дорогах Краснодарского края погибли восемь велосипедистов — по этом показателю регион занимает первое место в России, обгоняя Москву (7), Владимирскую область (6) и все остальные субъекты Федерации. На эти данные обратили внимание корреспонденты издания «КоммерсантЪ», изучившие полугодовую отчетность ГИБДД.

По абсолютному количеству ДТП с участием велосипедистов Краснодарский край тоже в тройке лидеров с показателем 169 аварии. Лидируют здесь Москва (302) и Санкт-Петербург (265).

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество ДТП с участием велосипедистов по всей России выросло на 24,2% (до 2,9 тысяч). Гибнуть в этих авариях люди тоже стали чаще — на 7,9% (123 случая). При этом еще стремительнее растет количество дорожных инцидентов с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколес и т.п.) — в этой категории прирост составил 32,4%.