Между Анапой и Санкт-Петербургом запустили новый поезд

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С середины июля начал работу новый пассажирский поезд, на котором можно приехать из Анапы в Санкт-Петербург и обратно

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Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о запуске нового пассажирского поезда. Рейс под номером 177/178 курсирует между Санкт-Петербургом и Анапой, также заезжая в Москву, Тверь, Тулу, Липецк, Воронеж (станция Придача) и Ростов-на-Дону (станция Первомайская). Стоит отметить, что через Краснодар маршрут поезда не лежит.

«Этот поезд можно использовать не только для поездок из Петербурга в Анапу, но и из Петербурга в Москву и из Москвы в Анапу», — обращают внимание авторы пресс-релиза.

До конца июля рейс №177/178 отправляется в путь по четным числам, весь август будет ходить по нечетным, в сентябре — снова по четным, а на более поздние даты билеты на пассажирские поезда пока что не продают.

Стоимость поездки из Санкт-Петербурга в Анапу или обратно начинается от 7900 рублей за место в плацкартном вагоне и от 15 300 рублей — в купейном.

Ранее Юга.ру писали о том, что с середины июля дополнительный поезд начал ходить между Москвой и Адлером.

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